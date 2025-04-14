Імпорт бензину в Україну у березні зріс на 26%: з яких країн завезли палива найбільше

У березні поставки бензину до України склали 98,8 тисяч тонн, що на 26% перевищує показник лютого і на 38% більше порівняно з таким же періодом минулоріч. Загалом за перший квартал 2025 року імпортували 272 тисячі тонн, що на 16% більше, ніж за той же період минулого року.

Про це повідомляє EKenkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Протягом першого кварталу 2025 року імпорт з Литви та Німеччини збільшився 2,4 раза, досягнувши 71 тис. т і 58,5 тис. т відповідно. З вересня 2024 року, після модернізації залізничного термінала "Моккава", Литва стала провідним постачальником бензину в Україну на щомісячній основі (за виключенням лютого). Укріпленню позицій литовського виробника сприяла компанія WOG, яка збільшила закупівлі в квартальному зіставленні майже у 2,7 раза, з 15,5 тис. т до 41,3 тис. т. Поставки пального з Німеччини несподівано обігнали поставки з Польщі, які скоротилися на 23% і становили 49,8 тис. т.

У березні тенденція зберігалася. Порівняно з лютим постачання з Литви зросли у 2,1 раза до 32,9 тис. тонн, а з Німеччини — на 40%, до 22 тис. тонн. Крім того, зріс імпорт бензину з Румунії на 42%, до 23,7 тис. тонн. У п’ять разів, хоча всього до 0,5 тис. тонн, збільшилося постачання бензинів з Болгарії.

Які компанії є основними імпортерами бензину?

Основні постачальники, такі як ОККО, WOG та UPG, збільшили імпорт бензину, загалом привізши 69,2 тисячі тонн, що становило 70% від загального імпорту, порівняно з 64% у лютому. UPG суттєво наростила обсяги поставок на 70%, досягнувши показника 12,1 тисячі тонн, ОККО і WOG теж збільшили імпорт, відповідно на 15% та 63%, і завезли 32,8 і 24,3 тисячі тонн.

До топ-10 увійшли нові гуртовики, такі як УНТК та "Люкс Країна". УНТК завезла 1,3 тисячі тонн бензину з Литви та Молдови, а "Люкс Країна" придбала 2 тисячі тонн ресурсу компанії Rompetrol Rafinare з Румунії. При цьому економмережі VST, "Паралель" і "БРСМ-Нафта" скоротили закупівлі бензину. Їх середньодобовий імпорт зменшився на 14%, 15%, і 8% відповідно, досягнувши рівнів 65 тонн, 55 тонн і 50 тонн. На головну десятку продавців тепер припадає 83% загального імпорту ресурсів — 81,9 тисяч тонн, що перевищує попередній місячний показник у 80%.

Нагадаємо, 10 квітня АМКУ надав дозвіл "ОККО-Драйв" на набуття контролю над активами компаній "Автобансервіс", "Інтелтранс-С", "Кло", "Блиставиця" та "Клеон-Ойл".