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Імпорт електроенергії в Україну у квітні скоротився на третину, експорт – зріс удвічі
У квітні 2025 року імпорт електроенергії до України зменшився на 31% у порівнянні з березнем і склав 187 тис. МВт-год.
Про це повідомляється у щомісячному енергетичному моніторингу компанії ExPro.
Найвищі обсяги імпорту зафіксовано 11 квітня — понад 20 тис. МВт-год. Однак після 20 квітня обсяг поставок електроенергії з-за кордону значно зменшився.
У той же час експорт електроенергії з України у квітні збільшився майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем і перевищив 150 тис. МВт-год.
Найактивнішими днями експорту стали 22–25 квітня, коли щоденно постачалося понад 11 тис. МВт-год.
Найбільшими напрямками експорту стали Угорщина — 38% усіх обсягів, та Молдова — 35%.
Зазначимо, що у березні Україна збільшила імпорт електроенергії у березні 2025 року, у порівнянні з лютим, на 11% - до 272 тис. МВт-год. У лютому імпорт електроенергії становив 244 тис. МВт-год.