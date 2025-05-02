Імпорт електроенергії в Україну у квітні скоротився на третину, експорт – зріс удвічі

У квітні 2025 року імпорт електроенергії до України зменшився на 31% у порівнянні з березнем і склав 187 тис. МВт-год.

Про це повідомляється у щомісячному енергетичному моніторингу компанії ExPro.

Найвищі обсяги імпорту зафіксовано 11 квітня — понад 20 тис. МВт-год. Однак після 20 квітня обсяг поставок електроенергії з-за кордону значно зменшився.

У той же час експорт електроенергії з України у квітні збільшився майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем і перевищив 150 тис. МВт-год.

Найактивнішими днями експорту стали 22–25 квітня, коли щоденно постачалося понад 11 тис. МВт-год.

Найбільшими напрямками експорту стали Угорщина — 38% усіх обсягів, та Молдова — 35%.

Зазначимо, що у березні Україна збільшила імпорт електроенергії у березні 2025 року, у порівнянні з лютим, на 11% - до 272 тис. МВт-год. У лютому імпорт електроенергії становив 244 тис. МВт-год.