Новини
Дата публікації
Імпорт скрапленого газу в Україну у липні зріс на 5%

Імпорт скрапленого газу до України зріс у липні 2025 року

У липні 2025 року постачання скрапленого газу в Україну з-за кордону зросло на 5% у порівнянні з червнем — до 69,4 тис. тонн. Водночас у річному вимірі імпорт впав на 21%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на enkorr.

Такий спад пов'язаний із високою базою порівняння — у липні 2024 року трейдери активно закуповували LPG напередодні підвищення акцизу з €52 до €148 за 1000 літрів, яке відбулося 1 вересня.

Найбільшим імпортером у липні стала компанія "БРСМ-Нафта", яка завезла 12 тис. тонн — на 23% більше, ніж у червні. Це найвищий показник компанії з вересня 2024 року. Основні обсяги надійшли з Туреччини (4,5 тис. т), Румунії (3,2 тис. т), Єгипту (3 тис. т), а також з Польщі й Угорщини.

Для реалізації додаткових обсягів трейдер уперше вийшов на Українську енергетичну біржу, однак продажі були майже нульовими через високі ціни та низький рівень довіри до ресурсу.

Компанія "Надєжда" повернулася до звичного рівня постачань після стриманого червня. Вона активізувала імпорт із європейських партнерів, зокрема з OMV Petrom, ORLEN Unipetrol, MOL і Tupras (Туреччина). Турецький завод став новим джерелом постачання для ринку.

Зміни в структурі імпорту також торкнулися OKKO, яка зменшила обсяги на 29% — до 3,5 тис. т. Компанія замінила дорожчі польські постачання дешевшими ресурсами з Румунії.

Загалом кількість активних імпортерів у липні зросла до 88 компаній (на 14 більше, ніж у червні), що перевищує середній показник за перше півріччя 2025 року (83 компанії).

Географія постачань

Польща: імпорт знизився до 2,3 тис. т — мінімум із березня 2022 року.

Литва: постачання зросло на 14%, до 10,3 тис. т. Ціни на литовський LPG ($618–634/т) були нижчими за польські ($634–724/т).

Угорщина: обсяг поставок зріс до 3,6 тис. т, зокрема значну частку склали продукти з високим вмістом сірки.

Туреччина: зміна постачальників — замість Aygaz активніше працювали Likitgaz Dagitim і Tupras.

Румунія: OMV Petrom істотно наростив обсяги (2,5 тис. т), хоча Unicom Oil Terminal скоротив постачання.

Додамо, що на початку червня, середня вартість скрапленого газу на українському ринку знизилася на 690 грн/т, досягнувши позначки 51 110 грн/т. 

Автор:
Тетяна Гойденко