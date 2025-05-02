Імпорт товарів військового призначення: з травня дозволи видаватимуть в електронному форматі

З 1 травня 2025 року в Україні почала діяти електронна система оформлення дозволів на імпорт продукції військового та подвійного призначення. Нововведення впроваджене в межах експериментального проєкту з удосконалення експортного контролю, що триває вже майже рік.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Дозволи тепер в електронному вигляді

Відтепер учасники міжнародних передач, які користуються системою ІКСЕК Stratlink, можуть отримати дозвіл на імпорт одразу після того, як його підпише керівник Держекспортконтролю.

Документ автоматично з’являється в електронному кабінеті користувача, а також надсилається до Єдиного державного порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Відтак потреба в паперових копіях відпадає — усе доступно онлайн.

Від старту проєкту до системи вже долучилися понад 250 компаній, і чимало з них активно користуються сервісом — окремі подали від 15 до 35 заявок на імпорт критично важливих для фронту товарів.

Онлайн-формат дозволяє працювати цілодобово та з будь-якої точки країни, мінімізує кількість помилок завдяки автоматизованим процесам і тепер забезпечує ще й швидке отримання дозвільних документів, наголошують в пресслужбі.

Серед переваг нововведення:

миттєве отримання дозволу одразу після його підписання;

можливість попереднього ознайомлення з проєктом дозвільного документа та його особливими умовами;

зниження ризику технічних помилок — завдяки можливості побачити проєкт документа та повідомити службу у разі виявлення невідповідностей у ньому.

До кінця 2025 року всі дозвільні документи у сфері експортного контролю планують перевести в електронний формат.

Довідково:

ІКСЕК — це українська локалізація програмного забезпечення Stratlink, яке використовується органами експортного контролю більш ніж у десяти країнах світу.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Йдеться про озброєння та вітчизняну оборонну промисловість, яка за три роки повномасштабної війни з Росією не лише відновилася, а й зазнала суттєвого розвитку.

Також варто зазначити, що у 2025 році Міністерство оборони вже підписало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в межах ініціативи "Зброя Перемоги" на загальну суму близько 130 мільярдів гривень.