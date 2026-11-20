Росія знову змінила терміни імпортозаміщення програмного забезпечення. Тепер 92% об'єктів критичної інфраструктури мають відмовитися від іноземного софту до 2036 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Йдеться про системи управління електростанціями, промисловістю, поїздами та зв'язком, які мали перевести на російські програми ще до 2025 року.

Які об'єкти отримали відстрочку

Відстрочка стосується об'єктів третьої категорії значимості — до неї входять системи, збої в роботі яких завдають найменшої шкоди. Для об'єктів першої та другої категорій дедлайн встановили на 1 вересня 2028 року. Однак і ці підприємства зможуть працювати на закордонному софті до 2036 року, якщо братимуть участь в особливо значущих проєктах із розробки російських програм. Наразі таких проєктів налічується понад 200.

Чому Росія змінила терміни

Вимогу переходити на російське програмне забезпечення запровадили у березні 2022 року. Тоді Володимир Путін обмежив закупівлі іноземного софту для критичної інфраструктури.

У листопаді 2025 року Мінцифри Росії запропонувало перенести завершення переходу на 2028 рік із можливістю продовження до грудня 2030 року. Тепер уряд знову переглянув терміни.

За оцінкою Асоціації розробників програмних продуктів "Вітчизняний софт", до кінця 2025 року на російське програмне забезпечення перейшли лише 40–45% суб'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Серед клієнтів розробника FTData фактичну заміну іноземного ПЗ почали близько 20%. Ще 30% лише вивчали доступні російські рішення.

Однією з причин затримки є складність переходу. Як пояснювала бізнес-партнерка з кібербезпеки Cloud Юлія Ліпатнікова, встановлення нових систем управління може вимагати зупинки виробництва.

Раніше повідомлялося, що росіяни все більше стикаються з наслідками власної геополітичної ізоляції, яка настала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через західні санкції, і мріють про повернення іноземних компаній.