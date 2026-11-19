Український бізнес у жовтні погіршив оцінки своєї діяльності. Індекс відновлення ділової активності знизився до -0,24 – найнижчого значення з березня 2023 року. Водночас більшість підприємств не планують змінювати масштаби роботи, а нестача працівників залишається головною перешкодою для бізнесу.

Як пише Dilo, про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Основні показники

Частка підприємств, які повідомили про погіршення ділової активності проти минулого року, зменшилася з 31,1% до 29,2%, про покращення — з 9,6% до 5,4%, а частка тих, хто змін не відзначив, зросла з 59,4% до 65,4%. У великих компаній значення ІВДА зросло, але лишилося від'ємним, тоді як у середніх, малих і мікропідприємств суттєво не змінилося.

Частка компаній, що працюють на повну потужність, зросла з 5% до 6%. Водночас частка тих, хто працює майже на повну потужність, третій місяць поспіль зменшується: у жовтні вона становила 44% проти 47% у вересні. Невизначеність щодо дворічних перспектив знизилася з 47,5% до 42,6%.

Зберегти поточний рівень роботи через два роки планують 87,9% підприємств, розширити — 8,1%, звузити — 4%. Середня тривалість нових замовлень у жовтні становила 2,6 місяця проти 2,7 місяця у вересні, а 27% компаній працюють практично без запасу замовлень.

Експорт, персонал і головні перешкоди

Виробничі результати перервали двомісячну тенденцію до погіршення, але короткострокові очікування продовжують поступово погіршуватися. Показники змін експорту суттєво не змінилися, проте очікування на 3 місяці далі погіршуються. Протягом трьох місяців очікується незначне зростання кількості працівників. Однак частка тих, хто перебуває у вимушених відпустках, суттєво не змінюється.

Найбільшою проблемою для підприємств залишається брак робочої сили, хоча кількість компаній, які називають цю перешкоду, поступово зменшується. У Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій, Полтавській та Тернопільській областях на нестачу працівників вказують 80% опитаних підприємств.

Другою за поширеністю перешкодою залишається "небезпечно працювати".

Також підприємства стикаються зі складнощами перевезення сировини, перебоями з електропостачанням та нестачею обігових коштів. Водночас очікування щодо цін на сировину, матеріали та готову продукцію припинили тренд на зростання і суттєво не змінилися.

Нагадаємо, у вересні індекс відновлення ділової активності впав до позначки -0,21 — це найгірший показник з березня 2023 року. Через атаки на інфраструктуру та брак ресурсів підприємства втрачають замовлення й скорочують обсяги виробництва.