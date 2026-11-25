У листопаді Індія скоротить закупівлі російської нафти до 1,7 млн барелів на добу. Покупці переходять на дешевшу сировину з Іраку та Саудівської Аравії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Російська нафта втрачає цінову перевагу

За даними аналітичної компанії Kpler, листопадовий імпорт російської нафти до Індії стане найнижчим із лютого. Порівняно з липневим рекордом у 2,8 млн барелів на добу обсяги скоротяться майже на 40%.

Причина — зміна цін на нафтовому ринку. Іракська та саудівська нафта продається зі знижкою до еталонної ціни Dubai, тоді як російська марка Urals залишається дорожчою.

Крім того, доставляти нафту з Росії коштує більше через довші маршрути, ризики для судноплавства та логістичну невизначеність.

"Індійські нафтопереробні підприємства все частіше розглядають альтернативні поставки, не тільки для оптимізації витрат на сиру нафту, але й для підвищення безпеки постачання та зменшення залежності від будь-якого окремого джерела", — сказав старший менеджер із моделювання Kpler Саміт Рітолія.

Ірак і Саудівська Аравія нарощують поставки

За прогнозом Kpler, загальний імпорт нафти до Індії в листопаді становитиме близько 4,9 млн барелів на добу. Це найнижчий показник із серпня. Водночас поставки з Іраку та Саудівської Аравії можуть досягти найвищого рівня з лютого.

Раніше індійські нафтопереробні заводи вже скорочували закупівлі російської сировини на тлі торговельних переговорів Нью-Делі та Вашингтона. Однак війна в Ірані порушила постачання нафти з Близького Сходу, тому Індія тимчасово збільшила увагу до російських поставок.

Чи повернеться Росія до попередніх обсягів

За прогнозом Рітолії, у грудні 2026 року та протягом 2027-го Індія купуватиме близько 1,5 млн барелів російської нафти на добу.

Росія й надалі залишатиметься серед найбільших постачальників нафти до Індії. Проте повернення до обсягів, близьких до липневого рекорду, наразі малоймовірне.

Рапніше повідомлялося, що вперше від початку війни з Іраном Індія стала імпортувати більше нафти з країн Перської затоки, ніж із Росії. Добові поставки через Ормузьку протоку зросли до 2,1 млн барелів, тоді як обсяг російського імпорту становить 1,8 млн барелів.