В індустріальному парку “Ковель Порто” у Волинській області почалося будівництво другої черги залізничних колій, які обʼєднають виробничі приміщення парку з інфраструктурою “Укрзалізниці”. Будівництво веде компанія “Компресорна техніка”, яка є ініціатором створення парку. Обсяг інвестицій у другу чергу 232,5 млн грн. Завершення будівництва заплановане в 2027 році.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, другою чергою проєкту передбачається облаштування 18 залізничних колій загальною довжиною 7,5 кілометрів. Це дозволить індустріальному парку приймати рухомий склад протяжністю понад 20 вагонів.

Проєкт передбачає будівництво мережі широких та вузьких колій (європейський стандарт 1435 мм та український 1520 мм) для організації подачі вагонів на фронти навантаження та митний термінал. Це дозволить пришвидшити обробку вантажів промислового призначення як в експортному напрямку, так і необхідних для функціонування виробництв в Україні.

Кисилевський розповів, що будівництво проєкту першої черги завершилось у вересні 2026 року, протягом жовтня та листопада були оформлені технічний паспорт об’єкту, акт готовності та сертифікат готовності до експлуатації. Наразі триває оформлення експлуатаційної документації в АТ “Укрзалізниця”.

Крім того, для розширення пропускних спроможностей комплексу залізничних колій до рухомого складу в 50 вагонів ведуться передпроєктні роботи по третій черзі будівництва.

Для будівництва першої черги залізничних колій індустріальний парк “Ковель Порто” скористався державною програмою стимулювання розвитку інфраструктури індустріальних парків. У 2024 року з державного бюджету було виділено 69,8 млн грн на умовах співфінансування 50:50. Умовою державного фінансування було введення в експлуатацію протягом трьох років на території індустріального парку не менше 5 тис кв м промислових площ, а також залучення не менше двох учасників-виробників.

Нагадаємо, група компаній “Кобзаренко” відкрила в Ковелі Волинської області новий завод із виробництва обладнання для аграріїв. Підприємство облаштували на базі колишнього заводу залізобетонних виробів, який простоював 16 років, інвестувавши в запуск близько 100 млн грн.