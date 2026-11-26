Страхова компанія ІНГО виплатила 226,6 млн грн ($5 млн) відшкодування українському підприємству, логістичний комплекс якого зазнав значних руйнувань унаслідок російського ракетного удару. Виплата становила повний ліміт, передбачений договором страхування воєнних ризиків, хоча загальні збитки підприємства були більшими.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ІНГО, не зазначаючи назви підприємства.

Йдеться про страховий випадок, який стався влітку 2026 року під час масованої російської атаки. Три ракети влучили в логістичний термінал у передмісті Києва, внаслідок чого обвалилася частина покрівлі, під якою розташовувалося основне автоматизоване сортувальне обладнання.

У комплексі виникла пожежа, були пошкоджені складські конструкції та інженерні комунікації. Руйнування охопили кілька тисяч квадратних метрів із загальної площі комплексу близько 24 тис. кв. м. Через пошкодження сортувальної інфраструктури роботу двох логістичних хабів повністю зупинили.

"Масштаб шкоди був таким, що максимального страхового покриття не вистачило для компенсації всіх втрат підприємства. Проте збитки були підтверджені, і ми виконали свої зобов'язання в повному обсязі. Для компанії принципово, щоб навіть у таких складних випадках страхувальник отримував саме той фінансовий захист, який передбачено договором. Особливо коли йдеться про інфраструктуру, від якої залежить щоденна робота великого бізнесу", – зазначив голова правління ІНГО Андрій Семченко.

Як оцінювали збитки

Договір страхування охоплював будівлі, внутрішнє оздоблення, інженерні комунікації, складське та сортувальне обладнання й офісну техніку. Перестраховий захист організувало українське представництво Pragma Insurance Brokers, яке разом із брокером "СБ Малакут" формує єдину брокерську групу.

За інформацією страховика, оцінка пошкоджень була складною через взаємозалежність автоматизованих сортувальних ліній, конвеєрів та інженерних систем. Повне обстеження вимагало б оцінювання всіх пошкоджених конструкцій, визначення вартості відновлювальних робіт і підготовки проєкту реконструкції. Тому сторони погодили інший підхід – зосередитися на оцінці основного технологічного обладнання.

"У таких випадках результат значною мірою залежить від того, наскільки правильно організоване перестрахування ще до настання страхової події. Важливо не лише знайти надійних перестраховиків, а й забезпечити чіткі умови покриття та зрозумілий порядок врегулювання", – наголосив керуючий партнер "СБ Малакут" Олексій Березін.

Під час оглядів фахівці визначили ступінь пошкодження активів, перевірили схеми розташування обладнання, технічну документацію, закупівельні документи та облікові дані підприємства.

За результатами експертизи вартість пошкодженого обладнання оцінили у $8,75 млн. Цієї суми було достатньо для підтвердження збитків, що перевищували передбачений договором ліміт страхового покриття у $5 млн.

За словами Березіна, завдяки узгодженню роботи страховика, брокерів і перестраховиків вдалося отримати перестрахове відшкодування без затримок.

Водночас керівник управління врегулювання майнових збитків ІНГО Олександр Колпаков пояснив, що оцінювання кожного пошкодженого елемента комплексу потребувало б більше часу та ресурсів, але не змінило б кінцевої суми страхової виплати. "Ми мали отримати достатнє документальне підтвердження збитку в межах умов договору. Саме цей принцип визначав підхід до врегулювання", – додав він.

Що відомо про ІНГО та страхових брокерів

Страхова компанія ІНГО працює на українському страховому ринку з 1994 року. Компанія має ліцензії на страхування за 17 класами та надає послуги приватним клієнтам і бізнесу. Серед основних напрямів – страхування майна, транспорту, здоров'я, відповідальності та воєнних ризиків.

"СБ Малакут" – український страховий брокер, який працює з 2009 року. Спеціалізується на страхуванні корпоративних ризиків, організації страхових програм та супроводі врегулювання збитків.

Pragma Insurance Brokers – страховий і перестраховий брокер, заснований у Литві у 2006 році. З 2024 року має представництво в Україні, включене до реєстру страхових посередників НБУ. Компанія займається розміщенням складних ризиків на міжнародних перестрахових ринках, зокрема воєнних, майнових та енергетичних.

Нагадаємо, раніше ІНГО виплатила майже 11,5 млн грн за вантажі, пошкоджені та знищені під час російських обстрілів портів Одещини. Страхові випадки сталися в період із 25 листопада 2025 року до 15 січня 2026 року.