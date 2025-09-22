Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,85

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інновації та експорт: Швейцарія інвестує понад $37 млн у відновлення економіки України

Швейцарія
Швейцарія інвестує $37,7 млн у відновлення економіки України / Depositphotos

Федеральна рада Швейцарії виділяє 30 млн швейцарських франків ($37,7 млн) на програму "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026–2030", щоб підтримати розвиток інноваційного та конкурентного приватного сектору та інтеграцію України у міжнародні ланцюги поставок.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба посольства Швейцарії.

Інвестиції Швейцарії у економіку України

Швейцарія прагне підтримувати економічне відновлення України в довгостроковій перспективі. Федеральна рада Швейцарії на своєму засіданні 19 вересня схвалила фінансування у розмірі 37,7 млн доларів для програми "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026–2030". Програма спрямована на розвиток інноваційного та конкурентоспроможного на міжнародному рівні приватного сектору, який може закласти основу для успішної реконструкції та довгострокової стійкості України.

Більша конкурентоспроможність має вирішальне значення для забезпечення довгострокового зростання економіки та інтеграції України в Європу. Основні напрямки програми:

  • Підвищення конкурентоспроможності українського приватного сектору
  • Створення умов для інновацій та збільшення місцевої доданої вартості
  • Інтеграція України у міжнародні ланцюги поставок
  • Створення кваліфікованих робочих місць
  • Відкриття нових експортних ринків

Програма підтримує пріоритети уряду України щодо впровадження реформ і співпрацює з національними та регіональними органами влади, приватним сектором та швейцарськими компаніями. Вона демонструє довгострокове зобов’язання Швейцарії щодо стабільності та процвітання в Україні та Європі та є частиною Програми співробітництва Швейцарії з Україною на 2025–2028 роки.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Швейцарія сприятиме відновленню України інвестиціями на $116 млн ( понад 93 млн швейцарських франків). Фінансування передбачене для проєктів у енергетиці, інфраструктурі, житлі, охороні здоров’я, освіті та гуманітарному розмінуванні, які стартують восени 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько