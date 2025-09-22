Інновації та експорт: Швейцарія інвестує понад $37 млн у відновлення економіки України

Федеральна рада Швейцарії виділяє 30 млн швейцарських франків ($37,7 млн) на програму "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026–2030", щоб підтримати розвиток інноваційного та конкурентного приватного сектору та інтеграцію України у міжнародні ланцюги поставок.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба посольства Швейцарії.

Інвестиції Швейцарії у економіку України

Швейцарія прагне підтримувати економічне відновлення України в довгостроковій перспективі. Федеральна рада Швейцарії на своєму засіданні 19 вересня схвалила фінансування у розмірі 37,7 млн доларів для програми "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026–2030". Програма спрямована на розвиток інноваційного та конкурентоспроможного на міжнародному рівні приватного сектору, який може закласти основу для успішної реконструкції та довгострокової стійкості України.

Більша конкурентоспроможність має вирішальне значення для забезпечення довгострокового зростання економіки та інтеграції України в Європу. Основні напрямки програми:

Підвищення конкурентоспроможності українського приватного сектору

Створення умов для інновацій та збільшення місцевої доданої вартості

Інтеграція України у міжнародні ланцюги поставок

Створення кваліфікованих робочих місць

Відкриття нових експортних ринків

Програма підтримує пріоритети уряду України щодо впровадження реформ і співпрацює з національними та регіональними органами влади, приватним сектором та швейцарськими компаніями. Вона демонструє довгострокове зобов’язання Швейцарії щодо стабільності та процвітання в Україні та Європі та є частиною Програми співробітництва Швейцарії з Україною на 2025–2028 роки.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Швейцарія сприятиме відновленню України інвестиціями на $116 млн ( понад 93 млн швейцарських франків). Фінансування передбачене для проєктів у енергетиці, інфраструктурі, житлі, охороні здоров’я, освіті та гуманітарному розмінуванні, які стартують восени 2025 року.