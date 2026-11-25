Інтерес іноземних компаній до участі у відбудові України зростає, проте інвесторів стримують воєнні ризики, валютні обмеження та складні процедури реалізації проєктів. Найбільш привабливими напрямами для приватного капіталу залишаються енергетика, логістика та оборонні технології.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна", якому про це розповів керуючий партнер юридичної фірми Syrota Dzis Melnyk & Partners Дмитро Сирота за підсумками Nation Capital Summit у Варшаві.

За словами Сироти, головні юридичні труднощі для інвесторів пов'язані з трьома питаннями: можливістю повернення вкладених коштів, розподілом воєнних ризиків та передбачуваністю регуляторних процедур.

Що стримує іноземні інвестиції

Однією з ключових проблем залишаються валютні обмеження, зокрема щодо виплати дивідендів нерезидентам, повернення позик материнським компаніям та виходу з інвестиційних проєктів.

Інвестори змушені враховувати, що правила валютних операцій можуть змінюватися залежно від рішень регулятора.

Не менш важливим є розподіл відповідальності за можливі воєнні збитки. За словами юриста, договори мають чітко визначати, хто фінансуватиме відновлення об'єкта після повторної атаки, чи зупинятимуться строки виконання зобов'язань та за яких умов сторони можуть вийти з проєкту.

Загального посилання на форс-мажор недостатньо, оскільки сторони укладають угоди, уже знаючи про війну. Тому кредитори та страхові компанії очікують детально прописаних механізмів розподілу ризиків.

Додаткові труднощі створює необхідність одночасно дотримуватися українських правил закупівель і погоджень та вимог міжнародних донорів і фінансових установ.

Кожне джерело фінансування може передбачати власні умови проведення тендерів, звітності та перевірки контрагентів. Іноземні інвестори також часто наполягають на міжнародному арбітражі для вирішення можливих спорів.

Куди іноземні компанії готові вкладати гроші

За спостереженнями Сироти, інтерес міжнародного бізнесу до українського ринку відбудови помітно зріс.

Великі корпорації, які раніше не розглядали Україну як пріоритетний ринок, тепер ухвалюють рішення про присутність у країні на рівні рад директорів. Проте часто починають роботу обережно, залучаючи місцевих представників.

Найбільше приватних інвесторів цікавлять проєкти зі зрозумілою моделлю окупності. Насамперед це розподілена енергогенерація, відновлення залізничної інфраструктури та створення логістичних хабів поблизу кордону з ЄС.

За словами експерта, американські інвестори вже закріплюють за собою земельні ділянки під індустріальні та логістичні парки, розраховуючи на можливе перенесення частини виробництв з Азії до України.

Крім того, швидко зростає інтерес до оборонної промисловості та технологій подвійного призначення.

Водночас житлове будівництво й соціальна інфраструктура переважно приваблюють міжнародні фінансові установи та донорів. Приватний бізнес готовий інвестувати в такі проєкти здебільшого за наявності державного співфінансування або гарантованих платежів.

Як Україна може захистити інвестиції від воєнних ризиків

На думку Сироти, держава не може гарантувати повне покриття воєнних ризиків для всіх інвестиційних проєктів через обмежені бюджетні ресурси.

Тому важливу роль відіграє міжнародне страхування, зокрема механізми Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (MIGA), американської DFC та експортно-кредитних агенцій інших країн, зокрема польської KUKE.

Експерт прогнозує, що одним з основних механізмів фінансування відбудови стане створення окремих проєктних компаній (SPV), які об'єднуватимуть права на землю, дозвільну документацію та кошти з різних джерел.

При цьому фінансування дедалі частіше поєднуватиме гранти міжнародних донорів, кредити фінансових установ і приватні інвестиції.

Такий підхід дозволить розподіляти ризики між учасниками проєктів замість того, щоб покладати всю фінансову відповідальність на одного інвестора.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло про головні перешкоди для інвестицій в Україну. За результатами опитування бізнесу, 75% компаній назвали воєнні ризики основним стримувальним чинником для розвитку. Ще 45% вказали на обмежений доступ до фінансування або страхування, а 40% — на економічну невизначеність.