Фонд державного майна України продав на аукціоні єдиний майновий комплекс інституту «Укренергомережпроект». Переможна пропозиція становила 78 млн грн без ПДВ. До комплексу входять сім об'єктів нерухомості у Києві, Харкові, Львові та Дніпрі.

Як пише Dilo, про це повідмляє пресслужба ФДМУ.

Яке майно пішло з молотка

Новий власник отримає:

сім об'єктів нерухомості загальною площею 19 418,3 м²;

земельні ділянки загальною площею 1,6018 га.

До переліку нерухомості входять виробничі будівлі, інженерно-лабораторний корпус, майстерні, гаражі та офісні приміщення.

Скільки заплатить покупець

За право придбати державний інститут змагалися два учасники. Стартова ціна становила 69,3 млн грн, а під час торгів вона зросла на 8,7 млн грн до 78 млн грн без ПДВ. Податок на додану вартість — ще 15,6 млн грн. Отже, загалом покупець сплатить 93,6 млн грн.

За умовами продажу переможець має 20 робочих днів на оплату. Після цього сторони укладають договір купівлі-продажу та підписують акт приймання-передачі.

Нагадаємо, ПриватБанк не зміг продати на аукціоні готель Radisson та частину "Буковелю" у курортному селі Поляниця у Карпатах. Загальна стартова вартість двох лотів становила майже 3,87 млрд грн із ПДВ, але охочих придбати майно не знайшлося.