Інвестиції можуть змінити не лише економіку, а й політичну риторику щодо торгових бар’єрів — "Укрметалургпром"

Українська металургійна галузь переживає найглибшу кризу за останні десятиліття. На тлі втрат представники галузі закликають до перегляду умов доступу на європейські ринки.

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За словами Президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, через бойові дії українська металургійна галузь зазнала колосальних втрат — з довоєнних понад 40 млн тонн сталі на рік виробництво впало до 7,5 млн тонн після початку війни. Для порівняння, на сьогодні країни Європейського Союзу разом виробляють близько 120–мільйонів тонн сталі на рік.

Про це розповів Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков на заході "Торгові війни: мистецтво захисту", організованому компанією "Ілляшев та Партнери", передає кореспондент Delo.ua.

Загалом з 2014 року сектор втратив третину своїх потужностей. На тлі таких втрат представники галузі закликають до перегляду умов доступу на європейські ринки, зокрема — подовження перехідних періодів та усунення бар'єрів.

Олександр Каленков підкреслив, що українська сторона активно веде роз’яснювальну роботу з європейськими депутатами, намагаючись пояснити реальну економічну ситуацію та складність адаптації до стандартів ЄС. За словами спікера, загалом євродепутати вже демонструють підтримку та зацікавленість в інтеграції окремих секторів української економіки.

Водночас, незважаючи на стратегічне партнерство, США досі застосовують 25% мито на українську сталь, запроваджене ще у 1990-х роках. Українські представники вважають, що ця норма вимагає перегляду, але Сполучені Штати поки не розглядають це питання як пріоритетне.

Окрему увагу Каленков приділив необхідності залучення інвестицій з боку партнерів — США, Великої Британії, Японії та ЄС. На його думку, залучення інвесторів може суттєво змінити не лише економічний клімат, але й політичне ставлення до торговельних обмежень.