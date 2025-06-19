InvestMan & InvestWoman 2025: синергія для нової економіки – як це було

3 червня у КВЦ "Парковий" (Київ) відбулася одна з найочікуваніших інвестиційних подій року – форум-виставка InvestMan 2025, що об’єднала понад 30 топових українських та міжнародних експертів, підприємців, лідерів бізнесу, аналітиків, представників інвестфондів і державних структур.

У центрі уваги цьогорічного форуму стала тема синергії чоловіків і жінок у розвитку економіки, залученні інвестицій та підвищенні стійкості бізнесу. Протягом насиченого дня учасники події брали участь у панельних дискусіях, обговореннях і нетворкінгу, обмінювались досвідом та ідеями щодо нових інвестиційних можливостей для України.

Серед спікерів були: Андрій Длігач, Сергій Цівкач, Олена Бабикіна, Галина Янченко, Марія Романова, Олександр Качура, Greg Fishman, Наталія Грищенко, представники іноземних посольств, стартапів, державних і громадських інституцій.

У рамках форуму відбулися панельні дискусії щодо нових економічних векторів, міжнародного фінансування, інвестицій для МСБ, технологій, креативної економіки, ролі жінок у бізнесі, а також окрема сесія, присвячена інвестиціям у нерухомість.

Організатор заходу Микола Заруцький підкреслив головну місію форуму:

"Цього року ми додали проєкт InvestWoman, і я щиро радий вітати таке розширення. Ми створюємо простір, де народжуються нові знайомства, укладаються контракти, будуються партнерства та залучаються інвестиції. InvestMan & InvestWoman — це не просто форум, це місце сили для бізнесу, інвесторів і лідерів, які прагнуть розвивати Україну разом!"

Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і Голова ради з відбудови України у складі глобальної організації світових лідерів Lives Aplified (CША) , у своєму виступі про економічну самодостатність України окреслив ключові виклики, стратегії та шляхи масштабування національного потенціалу:

"Почнемо з очевидного — це закінчення військових дій. Це дуже важливо, тому що інвестори переживають за ті гроші, які вони будуть вкладати, і за людські життя — людей, яких вони будуть запрошувати працювати на об’єктах.

Другий фактор — розумність роботи державної системи і правоохоронної системи. Тому що державна, урядова система повинна додавати багато інвестиційних стимулів, програм підтримки, програм реалізації різних проєктів у тих секторах, де вони потребують підтримки, і в тих регіонах, які також потребують підтримки.

А правоохоронна система повинна звертати увагу на ті випадки, які шкодять економічній та підприємницькій діяльності. Тому що тоді, у першу чергу, інвестори — як місцеві, українські, так і іноземні — будуть поширювати цю інформацію. Вони будуть розповідати, що в Україні комфортне середовище, держава опікується бізнесом, допомагає бізнесу, створює умови для його прогресивного розвитку.

І тоді інвестори будуть до нас приходити, і буде стояти велика черга з таких компаній.

Чи є сенс співпрацювати з владою?

Влада зараз реагує набагато швидше, вона бачить, що потрібно бізнесу, вона йде назустріч, але ще не вистачає швидкості реакції та ефективності дій. Це потрібно порівнювати не з Україною 2010–2015 років, а з Польщею 2030 року. Тому що ми повинні дивитися вперед. Ми не повинні наздоганяти — ми повинні думати, як залучити кращих аналітиків, кращих професіоналів, які можуть керувати як державними структурами, так і приватними.

Нам потрібно думати про те, як будувати майбутнє України вже сьогодні — це дуже важливо. Коли ми зможемо це зробити, тоді ми почнемо наздоганяти наших європейських сусідів за всіма економічними показниками".

Сергій Цівкач, DGA Group - Albright Stonebridge, підкреслив:

"Створення сприятливого бізнес-клімату в країні вирішується через діалог. Найважча й найвідповідальніша праця у світі — це бути підприємцем. Тим більше — в умовах війни і воєнного стану.

Коли наші воїни ціною свого життя і здоров’я захищають кожний метр української землі, тут, у тилу, як мінімум, усі повинні боротися за кожне робоче місце. Це ресурси, без яких неможливо перемагати ворога й забезпечувати життєдіяльність країни.

Потрібно об’єднувати волю, розум, досвід і вміння ставити такі питання, на які влада не може не реагувати. Вона буде змушена сідати за стіл переговорів і разом працювати над їх вирішенням".

Уперше на форумі презентували нову організаційну модель — Tімократію, яку команда Brain Tank впроваджує в Україні. Євгеній Миронюк розповів про її суть і актуальність:

"Teamocracy — командократія — це нова філософія командної роботи, у центрі якої не правила і процедури, а саме команда й люди в ній. Ми створюємо не просто ще одну методологію, а культуру, де команда стає основною одиницею організації, а взаємодія, довіра і гнучкість — важливіші за контроль і бюрократію.

Цінність Tімократії в тому, що вона дозволяє побудувати простір, де кожен бачить вплив своєї роботи на спільний результат, а команда стає більшою за суму своїх учасників. У такій моделі не система підганяє людей під себе, а навпаки — інструменти підлаштовуються під команду, розкриваючи потенціал кожного.

Саме зараз, у часи турбулентності та змін, цей підхід особливо важливий — бо дозволяє компаніям швидше адаптуватися, зменшувати хаос, уникати вигорання, підвищувати ефективність і створювати середовище, у якому люди хочуть працювати разом і досягати спільних цілей".

Особливу увагу привернула панельна дискусія топових українських блогерів та медіаекспертів, які говорили про роль соціальних мереж у формуванні іміджу країни, залученні інвестицій та просуванні успішних кейсів українського бізнесу.

Elena Pravda, PR-експертка, відмітила:

Щоб залучати інвестиції в сучасному світі, бізнес має використовувати інфлюенс-маркетинг — інструмент з перевіреним фідбеком і довірою аудиторії. Під час панелі блогери підтвердили: результат дає правильний вибір інфлюенсера, з близькими цінностями та цільовою аудиторією. Саме така співпраця посилює продажі, репутацію й відкриває нові можливості. Сьогодні малий, середній і великий бізнес уже не питає “чи потрібно”, а “з ким саме”.

Протягом дня учасники форуму активно знайомилися, обмінювалися контактами та домовлялися про майбутні партнерства. Потужний нетворкінг дав змогу бізнесу й інвесторам відчути себе частиною сильного професійного ком’юніті, що формує нове обличчя економіки України.

Партнери події:

Креативний партнер — Креативна маркетингова агенція Brain Tank

Технічний партнер — Video Life.