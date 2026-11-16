Інвестори судяться з Intel після обвалу акцій на $140 млрд за один день

Акціонери американського виробника напівпровідників Intel подали до суду на компанію, звинувативши її в обмані інвесторів через приховування впливу тривалого спаду продажів персональних комп'ютерів, який спричинив падіння акцій майже на 29% за один день.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Запропонований груповий позов подали у п'ятницю до федерального суду міста Сан-Хосе, штат Каліфорнія, від імені пенсійного фонду пожежників і поліції міста Саутфілд, штат Мічиган.

Позивачі вимагають відшкодування збитків для інвесторів, які володіли акціями Intel у період із 23 липня до 29 жовтня 2026 року, а співвідповідачами у справі також виступають генеральний директор Ліп-Бу Тан і фінансовий директор Девід Зінснер.

У заяві зазначається, що керівництво компанії надто повільно розкривало інформацію про негативний вплив уповільнення продажів ПК і надлишку складських запасів на виторг, які переважили вигоди від будівництва дата-центрів та буму штучного інтелекту.

Позивачі також стверджують, що Intel мала мотив приховувати проблеми, оскільки в середині серпня — у розпал провального третього кварталу — залучила 23 мільярди доларів капіталу, продавши акції за ціною 95 доларів за штуку для розвитку контрактного виробництва чипів.

Різке падіння котирувань Intel відбулося на тлі слабкого квартального прогнозу та дефіциту комплектуючих.

Масштаб обвалу. 30 жовтня акції Intel впали на 28,6%, скоротивши ринкову вартість компанії приблизно на 140 мільярдів доларів, наступного дня після оприлюднення нижчих за очікування прогнозів виторгу та прибутку на четвертий квартал.

Фактори тиску. Генеральний директор Ліп-Бу Тан пояснив труднощі дефіцитом виробничих поставок, безпрецедентною нестачею пам'яті та зниженням попиту на персональні комп'ютери через зростання цін на пам'ять, зазначивши, що компанія має терміново розв'язати ці проблеми.

Динаміка акцій. У п'ятницю торги акціями Intel закрилися на рівні 59,66 долара, що хоча й на 62% вище за показник початку року, але суттєво нижче за нещодавній пік у 142,35 долара, зафіксований 30 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Intel обвалилися на 22% через слабкі прогнози та кризу на ринку ПК. Тоді котирування виробника напівпровідників впали на позабіржових торгах після публікації песимістичних фінансових оцінок, які перервали серію успішних квартальних звітів цього року.