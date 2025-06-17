Ірано-ізраїльський конфлікт підштовхує вгору світові ціни на нафту

Світові ціни на нафту продемонстрували зростання на фоні побоювань щодо подальшої ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Аналітики попереджають про можливі перебої в постачанні нафти з Близького Сходу — одного з ключових нафтовидобувних регіонів світу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Як геополітика впливає на ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи (0,5%) — до 73,57 долара за барель, а американська WTI зросла в ціні на 29 центів (0,4%) — до 72,06 долара. Раніше під час торгової сесії обидва контракти демонстрували зростання понад 2%.

Напередодні, в понеділок, котирування нафти знижувалися більш ніж на 1% на фоні сподівань, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем вдасться стримати. Такий оптимізм був зумовлений повідомленнями ЗМІ про готовність Ірану до деескалації та припинення бойових дій.

Напруженість між Іраном та Ізраїлем

Напруга навколо ірано-ізраїльського конфлікту знову зросла після того, як колишній президент США Дональд Трамп у дописі в соцмережах закликав "усіх" залишити столицю Ірану — Тегеран. У вівторок, на п’ятий день ескалації, іранські ЗМІ повідомили про вибухи та активність систем протиповітряної оборони в Тегерані. В Ізраїлі, зокрема в Тель-Авіві, у відповідь на ракетні обстріли з боку Ірану лунали сигнали повітряної тривоги.

На цьому тлі аналітики зазначають, що інвестори зберігають побоювання щодо подальшого розвитку конфлікту.

"Конфлікт між Іраном та Ізраїлем усе ще перебуває в активній фазі, а ринок відчутно реагує на зростання воєнних ризиків", — заявила Пріянка Сачдева, старший аналітик компанії Phillip Nova. Вона додала, що очікування рішень Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики також сприяють волатильності на нафтовому ринку.

Іран, який посідає третє місце серед країн ОПЕК за обсягами нафтовидобутку, залишається ключовим фактором для глобальних поставок. Зростає занепокоєння, що подальша ескалація бойових дій у регіоні може серйозно порушити логістику транспортування нафти та спровокувати подорожчання енергоносіїв.

Водночас, за даними американських ЗМІ, Трамп нібито готовий повернутися до переговорів з Іраном щодо ядерної угоди. Утім, інші повідомлення про інциденти з суднами в Оманській затоці лише підкреслюють ризики для компаній, які здійснюють транспортування енергоносіїв у регіоні.

Нагадаємо, нещодавно ціни на нафту стрімко піднялися — обидва основні показники зросли на 7%, досягнувши максимальних рівнів із січня цього року.