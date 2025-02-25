Іспанія виділить Україні мільярд євро військової допомоги: що у неї входить

Іспанія підтримає Україну, виділивши 1 мільярд євро на озброєння. Також очікується відкриття хабу єдності для українських переселенців в Іспанії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої лідери обговорили питання безпеки, військової підтримки та відбудови України. Під час візиту Санчес оголосив про виділення нового пакета військової допомоги.

"Дякую народу Іспанії та уряду за виділення нового пакета військової допомоги – 1 млрд євро цього року, і якраз те, що потрібно для посилення фронту: бронетехніка, ракети, снаряди", - наголосив Зеленський.

Сторони також обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів, зокрема ППО й інвестиції у виробництво вітчизняних дронів.

Окрім того, лідери узгодили підтримку українців, які перебувають в Іспанії. Країни вже готуються до підписання спільної декларації про наміри щодо створення українських "Центрів єдності", які мають стати важливим осередком допомоги вимушеним переселенцям.

Нагадаємо, що Україна у березні отримає від Європейського Союзу платіж в обсязі 3,5 млрд євро. В ЄС готують новий пакет підтримки, спрямований на українську енергобезпеку та інтеграцію в європейський енергетичний ринок.

Загалом Європейський Союз планує виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 35 мільярдів євро у 2025 році. Кошти надійдуть у рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.