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Історичний дебют: Збірна України з волейболу розгромила команду США у Лізі Націй-2025

Збірна України з волейболу розгромила команду США
Збірна України з волейболу розгромила команду США

11 червня чоловіча збірна України з волейболу яскраво дебютувала у престижному міжнародному турнірі — Лізі Націй-2025, здобувши переконливу перемогу над командою США з рахунком 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

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Матч відбувся на легендарному майданчику “Мараканазінью” в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) у межах першого ігрового тижня змагань. Це був перший в історії матч чоловічої національної збірної України у Лізі Націй — і одразу тріумфальний.

Фото 2 — Історичний дебют: Збірна України з волейболу розгромила команду США у Лізі Націй-2025

Команда під керівництвом головного тренера Рауля Лосано показала високий рівень гри, злагоджену командну роботу та незламну волю до перемоги. Особливо напруженим став третій сет, де американці намагалися переламати хід зустрічі, однак українці вистояли й впевнено довели матч до перемоги.

Фото 3 — Історичний дебют: Збірна України з волейболу розгромила команду США у Лізі Націй-2025

Ця перемога — не лише вагомий спортивний результат, а й символ нової сторінки в історії українського волейболу.

Фото 4 — Історичний дебют: Збірна України з волейболу розгромила команду США у Лізі Націй-2025

Стартовий склад збірної України:

Тупчій (16 очок), Щитков (2), Ковальов (10), Янчук (12), Тодуа (3), Семенюк (8), Бойко (ліберо).

На заміну виходили: Полуян, Кісілюк, Коваль.

Фото 5 — Історичний дебют: Збірна України з волейболу розгромила команду США у Лізі Націй-2025

Епіцентр та INTERSPORT — партнери українського волейболу — щиро вітають збірну України з успішним дебютом у Лізі Націй і підтримують команду на шляху до нових перемог.