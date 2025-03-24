ІТ-галузь сплатила $1 млрд податків до бюджету торік – дослідження

У 2024 році ІТ-сектор сплатив рекордний $1 мільярд податків. Також ІТ-індустрія – єдина серед топ-5 експортних галузей, що збільшила свою частку в експорті за останні п’ять років.

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Про це свідчать результати дослідження Digital Tiger з Асоціацією IT Ukraine, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про ринок ІТ в Україні

Інженери та розробники мають величезний досвід і фаховість, створюючи продукти, затребувані по всьому світу.

Україна експортує ІТ-сервіси в 147 країн, серед яких лідирують:

США;

Велика Британія;

Німеччина;

Ізраїль;

Швейцарія;

Польща.

Найтехнологічніші компанії світу охоче обирають Україну своїм партнером. Серед них такі відомі гіганти, як Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google та Porsche.

Понад 90% компаній планують просувати свої продукти в США, Велику Британію, Польщу, Німеччину, Швейцарію, Ізраїль та інші країни.

Українська стартап екосистема — у ТОП-3 країн Центральної та Східної Європи за темпами зростання.

Крім того, ІТ-індустрія посідає перше місце в експорті усіх українських послуг та друге — в загальному експорті.

"Маємо стимулювати появу ще більшої кількості таких українських компаній. Для цього ми вже зараз фокусуємося на розбудові ефективної екосистеми для розвитку технологічного бізнесу", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США. Вони забезпечили $2,397 мільярдів валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту.

Про те, як іноземні мільярдери вкладаються в Україну під час війни і що буде далі, читайте в редакційній статті Delo.ua.