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ІТ-галузь сплатила $1 млрд податків до бюджету торік – дослідження
У 2024 році ІТ-сектор сплатив рекордний $1 мільярд податків. Також ІТ-індустрія – єдина серед топ-5 експортних галузей, що збільшила свою частку в експорті за останні п’ять років.
Про це свідчать результати дослідження Digital Tiger з Асоціацією IT Ukraine, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Про ринок ІТ в Україні
Інженери та розробники мають величезний досвід і фаховість, створюючи продукти, затребувані по всьому світу.
Україна експортує ІТ-сервіси в 147 країн, серед яких лідирують:
- США;
- Велика Британія;
- Німеччина;
- Ізраїль;
- Швейцарія;
- Польща.
Найтехнологічніші компанії світу охоче обирають Україну своїм партнером. Серед них такі відомі гіганти, як Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google та Porsche.
Понад 90% компаній планують просувати свої продукти в США, Велику Британію, Польщу, Німеччину, Швейцарію, Ізраїль та інші країни.
Українська стартап екосистема — у ТОП-3 країн Центральної та Східної Європи за темпами зростання.
Крім того, ІТ-індустрія посідає перше місце в експорті усіх українських послуг та друге — в загальному експорті.
"Маємо стимулювати появу ще більшої кількості таких українських компаній. Для цього ми вже зараз фокусуємося на розбудові ефективної екосистеми для розвитку технологічного бізнесу", - підсумував Федоров.
Нагадаємо, лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США. Вони забезпечили $2,397 мільярдів валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту.
Про те, як іноземні мільярдери вкладаються в Україну під час війни і що буде далі, читайте в редакційній статті Delo.ua.