Італія планує ввести податок для багатих за виїзд з країни: кому доведеться сплатити

Уряд Італії під керівництвом Джорджії Мелоні запропонував запровадити новий 26-відсотковий податок для заможних людей, які вирішать залишити країну.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

Фінансові радники застерігають, що такий крок ризикує відлякати заможних експатів, яких роками приваблювали фінансові центри на зразок Мілана.

Уряд Мелоні змінює правила для мільйонерів

Згідно з проєктом бюджету, наданим парламенту, 26% податок на паперовий прибуток застосовуватиметься до осіб із активами від €800 000.

Нове правило діятиме для тих, хто вважався податковим резидентом Італії протягом шести з останніх десяти років перед від'їздом.

Попри масштабні суми активів, фінансовий ефект для держбюджету Італії очікується незначним: у 2027 році надходження від податку на виїзд становитимуть лише €3,7 млн, протягом чотирьох наступних років вони зростуть до трохи більше ніж €6,7 млн, а з 2032 року знизяться до €3,4 млн на рік через повернення коштів тим, хто збереже активи.

Хоча Рим розраховує отримати від цього заходу лише кілька мільйонів євро на рік, юристи називають пропозицію сигналом нестабільності.

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Протягом останнього десятиліття Італія намагалася зупинити відтік мізків спеціальними пільгами. Заможні іноземці користувалися "фіксованим податком", який дозволяв сплачувати єдиний річний збір за закордонні статки.

Спочатку він становив €100 000 на рік, але уряд Мелоні вже підняв його до €300 000.

Провідні податкові консультанти наголошують, що нові обмеження роблять країну набагато менш привабливою для довгострокового проживання та змусять багатьох заможних людей переглянути свої плани.

Зараз урядова ініціатива перебуває на ранній стадії законодавчого процесу. Юристи сподіваються, що під час парламентських слухань депутати внесуть поправки та роз'яснять, чи стосуватиметься новий податок усіх світових активів, чи лише тих, що знаходяться безпосередньо в Італії.

Для порівняння, у США аналогічний податок на виїзд застосовується до осіб із чистим капіталом понад $2 млн. У межах глобальних ініціатив також згадується пропозиція в Каліфорнії щодо одноразового 5% податку на багатство для мільярдерів.

Нагадаємо, уряд Італії перебуває на фінальній стадії узгодження з Європейським Союзом механізму, який дозволить знизити вартість газу, що використовується для виробництва електроенергії. Це має суттєво зменшити рахунки за світло для населення та бізнесу напередодні національних виборів наступного року.