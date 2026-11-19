Японська тютюнова корпорація Japan Tobacco зафіксувала списання на суму 8,6 мільярда доларів, через втрату контролю над своїм бізнесом у Росії після рішення президента РФ Володимира Путіна передати активи компанії під тимчасове управління. Виробник сигарет, найбільшим акціонером якого є Міністерство фінансів Японії, оголосив про скорочення дивідендів та деконсолідацію семи дочірніх компаній у РФ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Втрати Japan Tobacco стали найбільшими для іноземного бізнесу в Росії поза енергетичним сектором із початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, адже компанія утримувала 37% російського ринку та отримувала в РФ чверть свого операційного прибутку.

Через списання активів річний прогноз корпорації змінився із чистого прибутку у 662 мільярди єн (4 мільярди доларів) на збиток у 724 мільярди єн, акції групи впали приблизно на чверть, а п'ятеро членів ради директорів вирішили скоротити власну винагороду на два місяці.

Переговори прем'єрки Японії з Путіним та ризики для інших інвестицій

Про фінансові наслідки конфіскації стало відомо наступного дня після 30-хвилинної зустрічі прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі з Володимиром Путіним на полях саміту АТЕС, під час якої вона зажадала скасувати передачу активів під зовнішній контроль та порушила питання затриманих у Росії японських громадян, зокрема заарештованого минулого місяця журналіста.

За словами Такаїчі, сторони домовилися підтримувати контакти на різних рівнях, попри різке погіршення відносин між Токіо та Москвою через літній візит Путіна на спірні Курильські острови, підтримку Японією програми НАТО з постачання зброї Україні та її головування в Міжнародному кримінальному суді, який видав ордер на арешт очільника Кремля.

Водночас у японському уряді та великих торгових домах висловлюють занепокоєння, що наступним кроком Москви може стати конфіскація японських часток у газовому проєкті "Сахалін-2", який забезпечує 9% імпорту природного газу до Японії.

Нагадаємо, раніше Путін забрав заводи Winston та Camel і передав їх компанії ексофіцера спецслужб РФ. Російський диктатор підписав указ про переведення російських підприємств корпорації Japan Tobacco International, яка контролює близько 40% ринку сигарет у Росії, під так зване "тимчасове управління" компанії колишнього співробітника органів держбезпеки РФ та ексдепутата від ЛДПР Сергія Дрьомова.

Згодом Японія вимагала від Путіна повернути чотири відібрані тютюнові заводи Japan Tobacco та висловила офіційний протест Росії через передачу активів під зовнішній контроль. На тлі урядової заяви в Токіо акції тютюнової корпорації під час торгів обвалилися на рекордні 19,3%.