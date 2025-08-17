ЄБА закликає уряд виділити "Укрзалізниці" 8 мільярдів гривень з бюджету: для чого це потрібно

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до народних депутатів із закликом підтримати законопроєкт №13439-3, який передбачає збільшення Резервного фонду Державного бюджету. Це дозволить уряду виділити фінансову підтримку для "Укрзалізниці" в розмірі від 8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

Бізнес зазначає, що "Укрзалізниця" відіграє критичну роль у забезпеченні потреб військових, економіки та населення, але стикається зі зростаючими фінансовими проблемами.

Збитки від пасажирських перевезень. За прогнозами, у 2025 році збитки сягнуть 22 млрд грн. Тарифи для населення залишаються фіксованими, тоді як витрати постійно зростають.

Вичерпання джерел фінансування. Раніше збитки від пасажирських перевезень покривалися за рахунок доходів від вантажних перевезень. Однак через війну та падіння обсягів вантажів, це крос-субсидування стало неможливим.

Вантажовласники в скрутному становищі. Бізнес не може витримати додаткового навантаження, особливо в умовах війни. ЄБА вважає таку практику економічно невиправданою і такою, що суперечить європейським принципам.

Підтримка з резервного фонду дасть змогу покрити невідкладні потреби "Укрзалізниці" та забезпечити її безперервну роботу в умовах постійних ворожих атак на залізничну інфраструктуру.

Зауважимо, ЄБА вже не вперше закликає уряд передбачити у бюджеті-2026 компенсацію для “Укрзалізниці” за збиткові пасажирські перевезення.

Нагадаємо, у 2024 році компанія отримала збиток у розмірі 2,7 млрд гривень, тоді як у 2023 її прибуток склав 4,9 млрд грн. За результатами 2024 УЗ увійшла до ТОП-10 українських підприємств, що отримали найбільший дохід.

Разом з цим, 27 травня уряд ухвалив рішення про виділення понад 4,3 млрд гривень фінансової підтримки АТ "Укрзалізниця". Кошти спрямують на забезпечення безперебійних пасажирських та вантажних перевезень в умовах воєнного стану.