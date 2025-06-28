ЄБРР, ЄІБ та Dragon Capital створюють інфраструктурний фонд для України на 350 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосили про плани інвестувати 60 млн євро та 40 млн євро відповідно в новий інфраструктурний фонд Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Цей фонд матиме цільовий обсяг 350 млн євро і буде зосереджений на підтримці інфраструктурних проєктів в Україні, насамперед у сферах відновлюваної енергетики, сталого транспорту та цифрової інфраструктури.

ЄБРР виступатиме якірним інвестором, що, як очікується, сприятиме залученню додаткових інституційних інвесторів та розширенню фінансування сталих інфраструктурних рішень в Україні. У свою чергу, ЄІБ підкреслив, що операція спрямована на підтримку енергетичної безпеки, декарбонізації та відновлення критичної інфраструктури.

Ініціатором фонду виступає британська компанія Amber Fund Management Ltd, яка входить до складу Amber Infrastructure Group. Ця компанія має понад 15-річний досвід управління міжнародними інфраструктурними інвестиціями. Amber вже реалізувала понад 175 проєктів у 22 країнах та управляє фондами з активами на понад GBP5 млрд.

До процесу створення фонду залучена також провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital, яка надасть локальну експертизу та інституційну підтримку. Як зазначив засновник і CEO Dragon Capital Томаш Фіала, група активно нарощує інвестиції в Україну та планує вкласти $100 млн уже в 2025 році.

Рішення щодо участі ЄБРР у фонді має розглянути рада директорів банку 24 вересня цього року, тоді як ЄІБ наразі перебуває на стадії оцінки проєкту.

Новий фонд має стати важливим інструментом відновлення української економіки та модернізації ключової інфраструктури відповідно до європейських стандартів.

Додамо, ЄБРР може надати державному Укрексімбанку до 50 мільйонів євро для кредитування малих та середніх підприємств (МСП).