ЄБРР надасть "Укрзалізниці" 480 млн євро кредиту для енергетичної стійкості та оновлення рухомого складу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) позичить "Укрзалізниці" 180 мільйонів євро на встановлення малих генераторів на об’єктах по всій країні, щоб пом’якшити ситуацію з дефіцитом електроенергії, а також – 300 євро на купівлю електровозів.

Про це йдеться на сайті банку.

Фінансування передбачає закупівлю та монтаж децентралізованих малих газових генераторів загальною потужністю до 270 МВт. Це обладнання допоможе забезпечити стабільне енергопостачання для об'єктів залізничної інфраструктури, а також сприятиме безперебійному постачанню електроенергії для українських громадян і підприємств.

Повідомляється, що це лише частина суми, оскільки загальна вартість проєкту становить 248 мільйонів євро. Окрім кредиту ЄБРР, проєкт буде співфінансований інвестиційними грантами.

Зокрема, уряд Великої Британії виділить до 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 мільйонів євро), а міжнародні донори нададуть до 56 мільйонів євро.

Також ЄБРР виділяє для "Укрзалізниці" кредит у розмірі 300 мільйонів євро на фінансування придбання нових електровозів.

Новий кредит супроводжується інвестиційним грантом у розмірі до 190 мільйонів доларів США, наданим урядом Сполучених Штатів та адміністрованим Світовим банком.

Повідомляється, що фінансування дозволить "Укрзалізниці" оновити локомотивний парк і підтримувати стабільну роботу залізничної інфраструктури.

Основна мета — забезпечити безперебійний експорт сільськогосподарської продукції, критичний імпорт товарів і стабільне пасажирське сполучення. Це має важливе значення для економіки, гуманітарної допомоги та подальшого відновлення країни.

Ця ініціатива є продовженням співпраці між ЄБРР та національним залізничним оператором України. У 2023 році банк надав 200 мільйонів євро для модернізації залізничного сполучення з Європейським Союзом, а у 2022 році – 150 мільйонів євро екстреного фінансування для підтримки безперервної роботи залізниць під час війни.