Єдиний президентський пентхаус в Аркадії: чим здивує новий готель ARCHotel Avenue в Одесі

В Одесі офіційно відкрився ARCHotel Avenue — масштабний девелоперський проєкт компанії Spatium Group, що поєднує сучасний готель та інноваційний центр здоров’я Health Boutique. Це новий формат для міста, який поєднує відпочинок, роботу, мистецтво та турботу про себе.

Місія  Spatium Group — створювати не просто будівлі, а середовища для життя, відпочинку й розвитку. Кожен проєкт компанії поєднує архітектурну естетику, інновації та людяність — із фокусом на людину, її комфорт і якість життя. ARCHotel Avenue став логічним продовженням цієї філософії: готель задумувався як простір, де преміальний відпочинок поєднаний із мистецтвом, wellness і сервісом нового рівня.

ARCHotel Avenue створений як місце сили, де можна зануритися у світ преміального сервісу, відпочити біля моря, насолодитися гастрономією Одеси та водночас дбати про власне здоров’я й красу.

Унікальні переваги ARCHotel Avenue

Президентський пентхаус

В Аркадії є лише один простір такого рівня — президентський пентхаус ARCHotel Avenue. Це рішення для тих, хто цінує винятковість, приватність і статус.

Пентхаус має власний ліфт, що забезпечує абсолютну конфіденційність, та простору оглядову терасу з панорамою моря й міста, яка може стати як місцем для відпочинку, так і вишуканих бізнес-зустрічей.

Інтер’єр розроблено провідними дизайнерами та поєднує сучасну естетику з функціональністю. Тут продумано все — від зон для роботи й прийому гостей до простору для відновлення після інтенсивного графіка.

Президентський пентхаус в ARCHotel Avenue — це база для переговорів, стратегічних зустрічей та довготривалого проживання, що відповідає стилю життя лідерів.

Максимально преміальне розташування

Готель розташований у самому серці Аркадії — серед ресторанів, клубів, пляжів і всієї курортної інфраструктури міста. Тут ви отримуєте доступ до найкращого, що може дати Одеса: від вечірніх прогулянок вздовж моря до нічних розваг у легендарних клубах.

Фото 2 — Єдиний президентський пентхаус в Аркадії: чим здивує новий готель ARCHotel Avenue в Одесі

Єдиний апарт-готель в Аркадії

ARCHotel Avenue — перший і єдиний формат апартготелю в цьому районі. Він пропонує простір, де можна залишитися надовго: сучасні апартаменти поєднують комфорт житла та рівень обслуговування п’ятизіркового готелю.

Готель як артоб’єкт

У самому серці ARCHotel Avenue закладена ідея мистецького простору. Це не просто готель, а місце, де відбуваються артінсталяції, виставки та події. Атмосфера краси та креативності пронизує кожен поверх, роблячи перебування тут особливим.

Фото 3 — Єдиний президентський пентхаус в Аркадії: чим здивує новий готель ARCHotel Avenue в Одесі

Health Boutique

ARCHotel Avenue — єдиний готель в Одесі, де працює Health Boutique з двома операторами. Це простір для діагностики та профілактики здоров’я, естетичних і відновлювальних програм. Гості можуть пройти повний медичний чекап без відриву від відпочинку, а також відвідати SPA повного циклу — єдиний в Аркадії.

Фото 4 — Єдиний президентський пентхаус в Аркадії: чим здивує новий готель ARCHotel Avenue в Одесі

SPA та релакс

Готель має власний SPA-комплекс, що об’єднує басейни, сауни, зони релаксу і процедури. Це унікальна можливість поєднати відпочинок біля моря з відновленням сил у сучасному wellness-просторі.

Різні формати номерів

Фото 5 — Єдиний президентський пентхаус в Аркадії: чим здивує новий готель ARCHotel Avenue в Одесі

У готелі представлений широкий вибір номерів та апартаментів — від стандартних до розкішних пентхаусів. Особлива гордість — єдиний президентський пентхаус в Аркадії з власним ліфтом та панорамним видом на море.

Фото 6 — Єдиний президентський пентхаус в Аркадії: чим здивує новий готель ARCHotel Avenue в Одесі

Ресторани та гастрономія

На території ARCHotel Avenue працюють два ресторани з авторською кухнею та літньою терасою. Тут можна відчути атмосферу одеської гастрономії з сучасним акцентом.

Фото 7 — Єдиний президентський пентхаус в Аркадії: чим здивує новий готель ARCHotel Avenue в Одесі

Унікальні wellness-рішення

Готель має єдину в Одесі піщану кімнату з джерелом (фонтаном), що створює відчуття повного занурення в атмосферу морського клімату навіть у міжсезоння.

Філософія гедонізму

ARCHotel Avenue позиціює себе як п’ятизірковий готель з філософією гедонізму. Це простір для тих, хто цінує насолоду, красу та життя у всіх його проявах.

Фото 8 — Єдиний президентський пентхаус в Аркадії: чим здивує новий готель ARCHotel Avenue в Одесі

Інтуїтивний консьєрж-сервіс

Окрема увага приділяється сервісу. У готелі працює SMM-консьєрж, який допомагає гостям створювати та демонструвати свій образ у соціальних мережах. Консьєрж-сервіс в ARCHotel Avenue — інтуїтивний, персоналізований та орієнтований на стиль життя гостей.

ARCHotel Avenue - це готель-санаторій 5-ти зіркового рівня, який робить внесок у розвиток південного регіону: створює робочі місця, підвищує планку для готельного бізнесу, привертає увагу до Одеси як до точки тяжіння для оздоровлення, workation та сучасного туризму. Саме такі проєкти заохочують людей приїжджати сюди не лише з усієї України, а й з-за кордону, відкриваючи новий образ південного узбережжя.

Дивіться як пройшло відкриття готелю за посиланням на офіційному каналі  Archotel Avenue в YouTube. 

Відчуйте це на собі. Забронюйте відпочинок в ARCHotel Avenue за посиланням.