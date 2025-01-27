Єдиного в Україні виробника скляних ізоляторів передали в управління "Укренерго"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у взаємодії з Бюро економічної безпеки забезпечило передачу ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" в управління НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що підписання актів приймання-передачі відбулося на території підприємства.

В АРМА нагадали, що передача активу здійснена на виконання розпорядження уряду України з використанням механізму, що дозволяє передавати важливі для держави об'єкти в управління за спеціальною процедурою.

"АРМА забезпечує передачу критично важливих активів, які мають стратегічне значення для національної безпеки, зокрема в енергетичній сфері. "Укренерго" як державне підприємство гарантує ефективне управління активом, збереження робочих місць та стабільні надходження до державного бюджету", — підкреслили в АРМА.

Там додають, що держава отримає такі переваги з передачі цього активу:

забезпечення енергетичної безпеки держави;

гарантування 95% доходу до державного бюджету щомісяця;

збереження виробничого потенціалу підприємства;

підтримка вітчизняного стратегічного виробництва.

Про ТОВ "Львівська ізоляторна компанія"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" було засноване у 2002 році на основі Львівського ізоляторного заводу, який функціонує з 1965 року.

Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством – єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури. Особливо це актуально в умовах війни, коли продукція заводу використовується для відновлення пошкоджених енергомереж.

З 2002 року "Львівська ізоляторна компанія" продовжує діяльність заводу, постачаючи понад 250 млн ізоляторів в енергетичні системи 30 країн.

Згідно з даними YouControl, розмір статутного капіталу юридичної особи складає 11млн 50 тис. грн. Уповноважена особа - Динік Оксана Вікторівна.