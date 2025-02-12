ЄІБ інвестує €2 млрд у відновлення України в межах Ukraine Facility

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) спрямує 2 мільярди євро на фінансування відновлювальних проєктів в Україні в межах фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Це рішення обговорили представники Міністерства фінансів України, Європейської Комісії та ЄІБ під час зустрічі, в якій взяли участь заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова, керівниця відділу з питань реконструкції та приєднання Генерального директорату з питань розширення та Східного сусідства Європейської Комісії Елена Віснар Маліновська, а також голова Регіонального представництва ЄІБ у справах країн Східної Європи Крістіна Мікулова.

Загалом на 2024-2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 мільярда євро на інвестиційні проєкти: 7,8 мільярда євро у вигляді гарантій та 1,5 мільярда євро у формі грантів.

Виділені ЄІБ кошти будуть спрямовані на ключові напрями, які сприятимуть економічному відновленню та модернізації країни:

Модернізація експортної інфраструктури , включаючи оновлення залізничних ліній та основних транспортних коридорів для забезпечення ефективного експорту українських товарів.

, включаючи оновлення залізничних ліній та основних транспортних коридорів для забезпечення ефективного експорту українських товарів. Розвиток енергетичної незалежності шляхом нарощування виробництва гідроенергії та електроенергії з відновлюваних джерел.

шляхом нарощування виробництва гідроенергії та електроенергії з відновлюваних джерел. Зміцнення національної електромережі , що дозволить підвищити енергетичну безпеку країни.

, що дозволить підвищити енергетичну безпеку країни. Відновлення медичних закладів, які зазнали руйнувань через війну.

Зикова наголосила на важливості фінансування з боку ЄІБ та відзначила, що всі інвестиційні проєкти в рамках Ukraine Facility відповідають стратегічним потребам України та сприятимуть її швидкому відновленню. Вона підкреслила, що підтримка з боку ЄС допоможе модернізувати інфраструктуру та наблизити Україну до стандартів Євросоюзу.

Європейський інвестиційний банк не лише інвестуватиме кошти, а й надаватиме експертну підтримку Україні через програму JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), яка допомагає державам-членам ЄС і країнам-кандидатам підготувати критично важливі інфраструктурні проєкти. Завдяки цій програмі Україна зможе отримати консультації щодо планування та реалізації інвестицій, а також щодо методології відбору проєктів для фінансування.

Окрім цього, ЄІБ допомагатиме у впровадженні реформи управління публічними інвестиціями (PIM), яка розпочалася в Україні у 2024 році. Мета цієї реформи – підвищити ефективність використання державних коштів, забезпечити прозорість інвестиційних рішень та залучити більше ресурсів для відновлення країни.

"Великі потреби у відбудові та обмежені ресурси вимагають перегляду підходу до публічного інвестування. Наша мета – створити умови, за яких кожна вкладена гривня, євро чи долар приноситимуть максимальну користь для громадян та сприятимуть розвитку країни", – зазначила Зикова.

Нагадаємо, Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.