"єОселя": українці вже отримали іпотечних кредитів на 7,6 млрд грн від початку 2025 року

Українці активно користуються державною програмою "єОселя". Від початку 2025 року видано іпотечних кредитів на загальну суму 7,6 мільярда гривень. Лише за минулий тиждень укладено 162 нових угоди на 288 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За пільговою ставкою у 3% кредити отримали 68 військовослужбовців та працівників сектору безпеки, 7 медиків, 5 педагогів і 5 науковців.

За загальними умовами зі ставкою 7% профінансовано придбання житла для 55 громадян, які не мають власної нерухомості, 19 внутрішньо переміщених осіб та 3 ветеранів.

З моменту старту програми у жовтні 2022 року вже оформлено 19 002 кредити на понад 31,7 мільярда гривень.

