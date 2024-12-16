"єОселя": українці за тиждень отримали 195 млн грн кредитів на житло

З початку 2024 року українці оформили 8 тис. 404 кредити на суму 14,4 млрд грн в рамках програми доступної іпотеки “єОселя” для придбання житла. Зокрема, 2 тис. 18 кредитів (24 %) було надано для купівлі житла безпосередньо у забудовника. За минулий тиждень видано 104 кредити на 195 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Умови кредитування

Для військовослужбовців та правоохоронців, медиків, педагоів, науковців та членів їх сімей діють кредити за пільговою ставкою у 3%.

Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Крім того, для українців до 26 років початковий внесок за житло знижено з 20 % до 10 %.

Загалом за весь час дії програми "єОселя" 14,7 тис. родин отримали кредити на житло на суму понад 23,8 млрд грн, підкреслив Тюльпа.

Хто отримав кредити минулого тижня

За минулий тиждень видано 104 кредити на 195 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

50 військовослужбовців та силовиків;

6 педагогів;

8 медиків;

1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

35 українців без власного житла;

1 ВПО;

3 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Києві — 32, Київській області — 21, Івано-Франківській області — 8.

За типом нерухомості кредити на житло у першому продажу отримали 59 українців, з яких 22 об’єкти — на стадії будівництва. Крім того, 45 кредитів було видано на придбання житла на вторинному ринку.

Про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні" і стартувала в жовтні 2022 року.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами - є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк,ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Delo.ua повідомляло, квартири у новобудовах можуть здорожчати у 2025 році на 10-25%. На вартість квартир у новобудовах впливатимуть інфляція, зміни в оподаткуванні, а в регіонах, віддалених від фронту, також враховуватиметься "націнка за безпеку".

Додамо, обсяги введення нового житла в експлуатацію цьогоріч збільшилися майже у всіх обласних центрах України. У відсотковому вираженні найбільший приріст зданих квартир показали Житомир та Чернігів —329% та 316%.