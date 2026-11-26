Європейська комісія змінила проєкт переговорної позиції ЄС щодо вступу України, частково врахувавши вимоги Польщі про захист місцевих фермерів і транспортних компаній. Нові положення передбачають можливість обмеження доступу окремих видів української агропродукції до європейського ринку, особливі правила надання аграрних субсидій та перехідний період для українських перевізників.

Про це інформує Dilo з посиланням на RMF FM, яке отримало інформацію від польських дипломатичних джерел.

Йдеться про два напрями переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу — сільське господарство та транспорт. Єврокомісія прагне відкрити їх до 15 грудня 2026 року.

Водночас Польща вважає запропоновані зміни недостатніми та наполягає на додаткових гарантіях захисту власного ринку.

Які обмеження можуть запровадити для українських аграріїв

У проєкті переговорної позиції ЄС передбачена можливість встановлення перехідних періодів або спеціальних правил щодо аграрних субсидій для українських фермерів.

Крім того, Євросоюз може запровадити окремі обмеження на доступ до свого ринку для найбільш чутливих категорій української сільськогосподарської продукції.

Зокрема, йдеться про зернові, м'ясо птиці, яйця та цукор, хоча безпосередньо в проєкті документа ці товари не перелічені.

Такі пропозиції пов'язані із занепокоєнням європейських фермерів щодо конкуренції з українськими виробниками.

У 2023 році збільшення імпорту української агропродукції спричинило протести польських аграріїв і блокування кордону. Фермери вимагали обмежити постачання продукції з України, яку вважали дешевшою за місцеву.

У жовтні Єврокомісія вже допускала запровадження спеціальних захисних механізмів для європейського агросектору після вступу України до ЄС.

Що зміниться для українських перевізників

Окремі перехідні правила можуть запровадити й у сфері автомобільних перевезень.

Зокрема, йдеться про каботаж — внутрішні перевезення вантажів територією однієї країни, які здійснює транспортна компанія з іншої держави.

Після початку повномасштабного російського вторгнення ЄС скасував необхідність отримання дозволів для багатьох міжнародних автомобільних перевезень, які виконують українські компанії.

Проте польські перевізники заявляли про нерівні умови конкуренції та в листопаді 2023 року почали блокувати прикордонні переходи.

Нові положення переговорної позиції ЄС мають врахувати ці побоювання, зокрема через можливе встановлення перехідного періоду для каботажних перевезень.

Польща може заблокувати переговори

За інформацією RMF FM, Варшава визнає, що Єврокомісія частково врахувала її вимоги, однак прагне додатково посилити окремі положення.

Гарантій для власного аграрного сектору також домагається Франція.

Польща має можливість заблокувати подальший прогрес переговорів, оскільки для відкриття та закриття відповідних етапів вступу необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Водночас остаточні параметри можливих обмежень ще не визначені.

Тривалість перехідних періодів, обсяги квот на українську агропродукцію та конкретні правила каботажу обговорюватимуть на наступних етапах переговорів. Це може тривати місяцями або навіть роками.

Україна, зі свого боку, виступає проти постійного обмеження доступу своїх фермерів до ринку ЄС. Київ допускає лише пропорційні та обмежені в часі перехідні механізми.

Нагадаємо, у жовтні Україна підтвердила готовність обговорювати перехідні обмеження для агросектору під час вступу до ЄС. Зокрема, українська сторона допускає спеціальні умови доступу до європейського ринку, поступове запровадження прямих виплат аграріям та захисні механізми для чутливих товарів. Водночас Київ наполягає на передбачуваності цих правил, щоб виробники могли завчасно підготуватися до змін.