25 листопада Європейський парламент остаточно ухвалив річний бюджет Євросоюзу на 2027 рік. Загальний обсяг фінансових зобов'язань становить 199,7 млрд євро (0,99% валового національного доходу ЄС), а обсяг платежів — 211,5 млрд євро.

Як пише Dilo, про це йдеться в офіційній заяві на сайті Європарламенту.

Рішення підтримали 406 євродепутатів, проти висловилися 184, ще 69 утрималися.

Окремою статтею у кошторисі на 2027 рік заклали 650 млн євро на обслуговування боргу за Позикою на підтримку України — саме таку суму раніше пропонувала Єврокомісія.

При цьому Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія у спільній заяві передбачили можливість покрити ці видатки завдяки залученню спеціального фінансового інструменту "Кредит на підтримку України".

Крім того, під час переговорів депутати домоглися виділення додаткових 300 млн євро понад початкову пропозицію Єврокомісії на ключові європейські програми. Збільшене фінансування спрямують на такі напрями:

Південне та східне сусідство ЄС — +39 млн євро;

Гуманітарна допомога — +30 млн євро;

Управління кордонами та міграція — +30 млн євро;

Транспортні та енергетичні мережі — +22, 5 млн євро;

Наукові дослідження (програма «Горизонт Європа») — +21, 5 млн євро;

Освітня програма Erasmus+ — +14 млн євро;

Механізм цивільного захисту — +13, 5 млн євро;

Військова мобільність — +10 млн євро;

Клімат та охорона довкілля — +10 млн євро.

Попри ухвалення документа, у Європарламенті назвали бюджет на 2027 рік історично малим і недостатнім для глобальних викликів.

Нагадаємо, Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за весь час її дії.