Європейський Союз розробляє план залучення до 50 мільярдів євро для створення нового фонду Sovereign Tech Equity Fund, який здійснюватиме довгострокові та високоризикові інвестиції в європейські компанії у сфері штучного інтелекту та квантових обчислень. У такий спосіб Брюссель прагне зменшити технологічну залежність регіону від США й Китаю на тлі зростання невизначеності щодо американської політики та нестабільної геополітичної ситуації.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Очікується, що пропонований фонд робитиме значно більші, триваліші та ризикованіші капіталовкладення, ніж чинні фінансові інструменти блоку, купуючи частки в перспективних компаніях і подаючи сигнал приватним інвесторам долучатися до фінансування.

Деталі роботи фонду Єврокомісія планує представити в лютому на виїзній зустрічі лідерів ЄС у бельгійському містечку Алден-Бізен, присвяченій підвищенню конкурентоспроможності Європи, а вже в середу Брюссель презентує квантову стратегію для зміцнення позицій у цій галузі.

Механізм залучення приватного капіталу та управління фондом

Точна структура фінансування фонду ще обговорюється, однак Єврокомісія має намір використати кошти бюджету ЄС як стартовий капітал для залучення приватних інвестицій із розрахунку до шести євро приватних коштів на кожен вкладений Євросоюзом євро.

Ідею вже обговорила з Європейським інвестиційним банком єврокомісарка з питань технологій Генна Вірккунен, яка минулого тижня заявила, що обсяг фонду у 50 мільярдів євро становитиме десяту частину суми, необхідної для досягнення повного технологічного суверенітету Європи, тоді як сам банк може надати фінансову експертизу без взяття на себе інвестиційних ризиків.

Управляти новим фондом має незалежний фонд-менеджер за аналогією з наявним фондом Scaleup Europe Fund обсягом 5 мільярдів євро під управлінням шведської інвестиційної компанії EQT, щоб уникнути політичного впливу на інвестиційні рішення.

Створення потужнішого інвестиційного інструменту відповідає рекомендаціям Маріо Драгі щодо подолання проблеми фінансування й масштабування інноваційних стартапів у Європі та обіцянці президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн представити амбітний план фінансування технологічного суверенітету після обговорення питань ШІ лідерами ЄС раніше цього місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські технокомпанії закликали розблокувати 12 трильйонів євро заощаджень громадян для інвестицій у стартапи. Відповідний лист за підписом 36 засновників і керівників найбільших технологічних компаній Європи, зокрема засновника Spotify Даніеля Ека, очільника Dailymotion Гійома Клемана та керівника Vinted Томаса Плантенги, підготували для передачі представнику Єврокомісії на конференції Slush у Фінляндії.