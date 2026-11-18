Європейський Союз готує 22-й пакет санкцій проти Росії, центральним елементом якого стане повна заборона на в'їзд до країн блоку для чинних та колишніх російських військових, що воювали проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За словами співрозмовників, які побажали залишитися анонімними, саме візові обмеження проти російських військових стануть ключовою ініціативою нового санкційного пакета.

Окрім персональних обмежень для учасників війни, Європейська комісія планує запропонувати низку жорстких економічних та секторальних заходів:

Фінансовий сектор: санкції проти низки російських банків та криптовалютних провайдерів.

Енергетика та логістика: обмеження проти близько 65 нафтових танкерів так званого "тіньового флоту" РФ, а також заборона на проведення операцій із кількома портами та нафтопереробними заводами.

ВПК та експорт: розширення експортних обмежень для військових організацій та посилення контролю за товарами, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Водночас, щоб забезпечити швидке ухвалення документа, Єврокомісія, ймовірно, відмовиться від ініціатив, які раніше викликали спротив серед окремих країн-членів, зокрема від повної заборони на морські перевезення. Речник Європейської комісії наразі не відповів на запит щодо коментарів.

Очікується, що 22-й пакет санкцій з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну буде ухвалено вже наступного місяця. Для набуття чинності документ потребує одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС, тому під час обговорень фінальний перелік обмежень ще може зазнати змін.

Нагадаємо, 11 листопада посли країн Європейського Союзу попередньо погодили розширення санкцій проти Росії. Тоді повідомлялося, що обмеження охоплять російські банки, компанії, пов'язані з тіньовим флотом, а також осіб, причетних до кібератак і гібридних операцій.