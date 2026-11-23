Європейська комісія презентувала проєкт 22-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження передбачають відключення ще 60 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, блокування криптоплатформ, а також заборону на в’їзд до країн ЄС для росіян, які брали участь у бойових діях проти України.

Як пише Dilo, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Удар по банках, крипті та енергетиці

Окрім відключення 60 банків від SWIFT, що обслуговує мільйони міжнародних транзакцій щодня, Єврокомісія пропонує посилити контроль за обходом обмежень через цифрові активи — під санкції потраплять криптоплатформи.

Також проєкт розширює заборони для європейських компаній на надання послуг, які допомагають Росії обслуговувати та керувати її енергетичним сектором.

Окремим пунктом пакет повністю забороняє російським командам і спортсменам брати участь у будь-яких спортивних змаганнях на території ЄС під прапором РФ.

ЄС закриває кордони для комбатантів

Ініціатива щодо заборони в'їзду колишнім учасникам бойових дій стала реакцією Євросоюзу на недавню невдалу атаку безпілотника на німецький аеропорт, у якій європейські чиновники звинуватили Москву.

Цей інцидент посилив побоювання щодо загрози внутрішній безпеці, адже за даними посадовців, Росія нелегально переправляє людей до Європи для здійснення диверсій та саботажу.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що колишні російські комбатанти становлять пряму загрозу безпеці Європи, тому їм не можна дозволяти вільно пересуватися країнами блоку.

Тиск триватиме до реального миру

Очільниця Єврокомісії підкреслила, що Брюссель продовжить запроваджувати нові санкції доти, доки Росія не продемонструє щирого наміру досягти міцного миру в Україні — навіть попри те, що Москва починає брати участь у поточному переговорному процесі.

Ухвалити 22-й пакет санкцій Євросоюз планує вже наступного місяця, для набуття чинності документ мають одноголосно підтримати всі держави-члени ЄС.

Нагадаємо, 11 листопада посли країн Європейського Союзу попередньо погодили розширення санкцій проти Росії. Тоді повідомлялося, що обмеження охоплять російські банки, компанії, пов'язані з тіньовим флотом, а також осіб, причетних до кібератак і гібридних операцій.