Лідери Європейського Союзу 26 листопада обговорюють проєкт семирічного бюджету на 2028–2034 роки загальним обсягом €1,582 трлн. Одним із ключових питань переговорів стане фінансування України у 2027 році, для якого ЄС пропонує залучити €45 млрд через спільні запозичення.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів.

Країни Євросоюзу прагнуть скоротити розбіжності щодо бюджетних пріоритетів і підготувати основу для остаточної домовленості на саміті 17–18 грудня. Очікується, що найближчими тижнями голова Європейської ради Антоніу Кошта представить оновлену бюджетну пропозицію.

Для затвердження фінансового плану на наступні сім років потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

Як ЄС планує фінансувати Україну у 2027 році

Окрему увагу під час переговорів приділять фінансовим потребам України. Євросоюз пропонує залучити €45 млрд через спільні запозичення під гарантії чинного бюджету ЄС, який діє до кінця 2027 року.

Отримані кошти планують надати Україні у формі позики. Її погашення має відбутися лише після того, як Росія виплатить Україні воєнні репарації.

Додатково у 2027 році Україна може отримати ще €25 млрд від партнерів, які не входять до Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про Велику Британію, Норвегію, Японію, Швейцарію та Канаду.

Таким чином, загальний обсяг запланованої підтримки має становити €70 млрд. Ці кошти повинні покрити фінансовий дефіцит України наступного року.

Водночас пропозиція щодо спільної позики на €45 млрд викликає суперечки всередині ЄС. Проти участі всіх держав-членів у її фінансуванні виступають Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія.

Натомість Німеччина та низка інших країн наполягають, що участь усіх членів блоку в механізмі фінансування України має стати однією з умов досягнення загальної бюджетної угоди.

Яким буде бюджет ЄС на 2028–2034 роки

За останньою пропозицією Антоніу Кошти, загальний обсяг семирічного бюджету Євросоюзу становитиме €1,582 трлн. Із цієї суми €140 млрд планують спрямувати на погашення боргів, залучених під час пандемії COVID-19.

Найбільшою статтею витрат стануть програми підтримки сільського господарства та розвитку менш заможних регіонів. На ці потреби передбачено близько €740 млрд.

Для України в бюджеті на 2028–2034 роки пропонують зарезервувати до €100 млрд. Основними напрямами використання цих коштів мають стати оборона та бюджетна підтримка. Водночас європейські дипломати зазначають, що цього обсягу може бути недостатньо для покриття потреб країни.

Країни ЄС сперечаються через розподіл коштів

Переговори щодо нового бюджету супроводжуються розбіжностями між державами, які є основними донорами європейського бюджету, та країнами, що отримують із нього більше коштів, ніж сплачують.

Німеччина, Швеція, Нідерланди та Фінляндія належать до чистих платників. Вони виступають за скорочення загальних витрат ЄС і зменшення національних внесків.

Також ці держави пропонують змінити пріоритети фінансування, спрямовуючи більше ресурсів на підвищення конкурентоспроможності європейської економіки у протистоянні зі США та Китаєм. Зокрема, йдеться про скорочення відносної ролі субсидій для аграрного сектору та менш розвинених регіонів.

Країни, які є чистими отримувачами коштів, натомість наполягають на збереженні фінансування обох напрямів. Вони вважають, що підтримка фермерів і бідніших регіонів важлива для збереження суспільної підтримки Євросоюзу на тлі зростання популярності ультраправих політичних сил.

ЄС шукає нові джерела надходжень до бюджету

Ще одним предметом дискусій є запровадження нових джерел доходів Євросоюзу — так званих власних ресурсів бюджету. Такий механізм дозволив би зменшити залежність фінансування від внесків окремих держав.

Серед можливих варіантів розглядають:

надходження від торгівлі вуглецевими квотами;

податок на великі технологічні компанії;

збори за електронні відходи, які не підлягають переробці;

додаткові платежі з тютюнової продукції;

збори на імпорт товарів із країн, де діють менш жорсткі кліматичні вимоги.

Водночас запровадження нових податків і зборів потребуватиме одностайної підтримки всіх країн ЄС. Зокрема, податок на великі технологічні компанії може викликати невдоволення США.

Європейські лідери прагнуть узгодити бюджет до кінця 2026 року. Переговори планують завершити до того, як виборчі кампанії у семи країнах ЄС у 2027 році можуть ускладнити досягнення компромісу.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Наразі Європейська комісія запропонувала надати Україні €45 млрд фінансової підтримки у 2027 році. Із цієї суми €25 млрд планують спрямувати на військові потреби, а ще €20 млрд — на підтримку державного бюджету. Україна має повернути позику лише після того, як Росія компенсує завдані війною збитки.