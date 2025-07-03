ЄС виділить €2,8 млрд на транспортні проєкти: з них €76 млн – для "Укрзалізниці"

Європейська комісія оголосила, що виділить €2,8 мільярда грантів на 94 транспортні проєкти в рамках програми Connecting Europe Facility (CEF). Один із відібраних проєктів стосується України. Фіналізувати грантові угоди планується до жовтня 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на офіційному порталі Єврокомісії.

Зокрема, "Укрзалізниця" має отримати 76 млн євро на модернізацію залізничної лінії, що з'єднує кордон з Польщею та Львів (Скнилів).

Залізнична станція "Скнилів" розташована у Львові. Від вокзалу станції "Львів" до неї 5,5 км, від міжнародного аеропорту "Львів" – 3 км, автостанції – 1 км.

Крім того, заплановано кілька проєктів для покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС: модернізація 143-кілометрової ділянки залізниці Плоєшть – Фокшани в Румунії (45 млн євро), а також модернізація 10-кілометрової ділянки залізниці Видрник – Спішська-Нова-Весь (97,3 млн євро) і підготовка з'єднання Кошице – Чєрна-над-Тисою (32,2 млн євро) у Словаччині.

"Продовжуючи роботу з посилення Шляхів солідарності між ЄС та Україною, проєкти покращать залізничне сполучення та пункти перетину кордону між Словаччиною та Україною, а також між Румунією та Молдовою. В Україні підтримка ЄС допоможе перейти на колію європейського стандарту, що полегшить транскордонний залізничний рух та посилить регіональну торгівлю", – йдеться в заяві Єврокомісії.

Загалом на залізничний транспорт виділяється 77% фінансування. Серед масштабних проєктів, які отримають фінансування, — будівництво залізниці Rail Baltica, модернізація залізничної інфраструктури в Греції та Словаччині, розвиток високошвидкісних залізничних ліній у Чехії та Польщі, а також впровадження Європейської системи управління залізничним рухом в 11 країнах ЄС.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.