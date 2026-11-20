Рада Європейського Союзу 20 листопада ухвалила два рішення про виділення додаткового €1 млрд військової допомоги Україні в межах Європейського фонду миру (EPF). Кошти спрямують на спільні закупівлі озброєння та військового обладнання для Збройних Сил України, зокрема безпілотників, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Ради Європейського Союзу.

Новий пакет передбачає закупівлю летального та нелетального обладнання для української армії. Постачання мають здійснити до кінця 2027 року.

Яку зброю отримає Україна

У межах нового пакета ЄС профінансує спільні закупівлі:

Безпілотників,

Засобів протиповітряної оборони,

Боєприпасів,

Засобів радіоелектронної боротьби,

Радіолокаційних систем,

Вибухових речовин.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що Росія не демонструє готовності до миру, тому Євросоюз продовжує зміцнювати обороноздатність України.

За її словами, нове фінансування дозволить забезпечити ЗСУ озброєнням та обладнанням, необхідними для протидії російській агресії.

Скільки коштів ЄС виділяє Україні

Схвалений €1 млрд є частиною ширшого пакета військової підтримки на €6,6 млрд, про який держави Євросоюзу домовилися 25 вересня 2026 року.

Загалом із 2021 року ЄС виділив Україні €11,8 млрд через Європейський фонд миру. Із цієї суми:

€9,9 млрд передбачено на відшкодування державам-членам витрат на двосторонню військову допомогу Україні,

€950 млн — на військову підготовку українських військовослужбовців у межах місії EUMAM.

Крім того, через Європейський фонд миру ЄС спрямував €3,5 млрд надзвичайних доходів від заморожених російських активів на забезпечення України боєприпасами, засобами ППО та безпілотниками.

Зокрема, військову техніку на понад €1,5 млрд закупили безпосередньо в українських оборонних виробників.

Нагадаємо, 25 вересня країни Європейського Союзу погодили виділення €6,6 млрд з Європейського фонду миру для військової підтримки України. Із цієї суми €1 млрд передбачили на нові спільні закупівлі озброєння, €900 млн — на підготовку українських військових, а €4,7 млрд — на компенсацію країнам ЄС за надану допомогу.