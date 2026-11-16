ЄС відкриває до €286 млн фінансування для українського малого та середнього бізнесу

Державний Укрексімбанк та Європейський інвестиційний фонд уклали гарантійну угоду, яка дозволить сформувати кредитний портфель для українського малого та середнього бізнесу обсягом до €143 млн. Разом з аналогічною програмою Ощадбанку загальний обсяг доступного фінансування може сягнути €286 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Іnventure.

Угоду підписали під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві за підтримки Європейського Союзу в межах Ukraine Investment Framework.

Новий механізм має розширити доступ українських підприємств до кредитування в умовах війни.

На що бізнес зможе залучати кошти

Фінансування можна буде спрямовувати на інвестиційні проєкти, зокрема модернізацію підприємств, придбання обладнання та розширення виробничих потужностей.

Також кошти можна буде використовувати для поповнення оборотного капіталу, закупівлі сировини та матеріалів, торговельного фінансування й підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Програма працюватиме через механізм часткових портфельних гарантій Ukraine Facility Partial Portfolio Guarantee.

Гарантії ЄІФ дозволяють банкам розподіляти кредитні ризики та пропонувати бізнесу менші вимоги до застави й довші строки кредитування.

Конкретні процентні ставки, ліміти для окремих позичальників та інші умови кредитування Укрексімбанку за новою програмою поки не оприлюднені.

Загальний обсяг фінансування може сягнути €286 млн

Аналогічну гарантійну угоду Європейський інвестиційний фонд уклав з Ощадбанком.

Кожен із двох державних банків зможе сформувати кредитний портфель обсягом до €143 млн. Таким чином, загальний потенційний обсяг фінансування малого та середнього бізнесу становитиме до €286 млн.

За оцінками Європейського інвестиційного банку, доступ до кредитування завдяки новим гарантіям можуть отримати близько 2200 українських малих та середніх підприємств, зокрема бізнеси, які постраждали від війни.

Окремо Група ЄІБ уклала з ПриватБанком грантову угоду на €3,4 млн для підтримки українських підприємців.

Станом на 1 жовтня 2026 року обсяг кредитів та авансів клієнтам Укрексімбанку за вирахуванням резервів зріс від початку року на 14,2% — до 98,44 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Ощадбанк та Європейський інвестиційний фонд уже домовилися про розширення кредитування бізнесу. За достатнього попиту обсяг кредитного портфеля за цією програмою також може зрости до €143 млн.