Європейський Союз готує новий пакет кредитів і грантів на десятки мільярдів євро, щоб замінити військові можливості США на континенті та зменшити оборонну залежність від Вашингтона. Нова програма стане продовженням торішньої ініціативи SAFE обсягом 150 мільярдів євро, через яку країни блоку отримували дешеві позики на термінові оборонні потреби.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Цього разу головну увагу приділять технічним і логістичним ресурсам, необхідним для ведення масштабних воєнних дій, які адміністрація президента США Дональда Трампа поступово скорочує в Європі. Точний обсяг нового плану ще визначають, але очікується, що він запрацює в другій половині 2027 року та поєднає запозичені кошти з грошима наступного семирічного бюджету Євросоюзу.

Програма має наблизити ЄС до військової автономії від США на тлі агресивної політики Росії та зростання сумнівів у готовності Вашингтона захищати союзників по НАТО, адже адміністрація Трампа вже оголосила про різке скорочення сил швидкого реагування та техніки для підтримки європейських членів Альянсу в разі війни.

Остаточний формат ініціативи узгодять після консультацій із державами ЄС та НАТО з урахуванням того, які саме сили США залишать на континенті або вирішать вивести.

На що підуть гроші та чому в ЄС сперечаються щодо оборонного бюджету

Хоча європейські країни почали збільшувати витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже п'ять років тому, вони досі критично залежать від США у сфері розвідки, логістики, координації військ та протиповітряної і протиракетної оборони.

Як пояснив представник Єврокомісії, війна в Україні показала важливість таких систем підтримки, тому Брюссель готує програму для масштабного закриття цих потреб.

Попередня програма SAFE мала покрити витрати до початку нового семирічного бюджету ЄС у 2028 році. Перший проєкт бюджету передбачав 130 мільярдів євро на оборону, з яких приблизно половина мала піти на розвиток стратегічних військових спроможностей, однак під час переговорів витрати на оборону та космос скоротили на 30%.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс попередив, що таке урізання ставить під загрозу ключові загальноєвропейські програми та надсилає хибний сигнал Росії.

Наразі невикористаними залишаються близько 21 мільярда євро кредитів із програми SAFE, половину з яких, за оцінками ЄС, ще можуть запросити країни-члени, а решту спрямують на новий раунд фінансування. Водночас країни східного флангу ЄС висловлюють дедалі більше невдоволення через нестачу оборонних коштів, а прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що прагнення до дешевої Європи може обернутися надто дорогою помилкою, оскільки безпека має свою ціну.

Нагадаємо, окрім оборони, ЄС планує створити фонд на 50 мільярдів євро для інвестицій у штучний інтелект та квантові обчислення, щоб наздогнати США й Китай. У такий спосіб Брюссель прагне зменшити технологічну залежність регіону на тлі зростання невизначеності щодо американської політики та нестабільної геополітичної ситуації.