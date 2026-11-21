Від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз заплатив за російські енергоносії €232,05 млрд. Це на €550 млн більше, ніж обсяг підтримки України, мобілізацію якої забезпечили ЄС та його держави-члени за той самий період — €231,5 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на Der Spiegel, який оприлюднив дані з відповіді єврокомісарки з питань розширення Марти Кос на запит депутата Європарламенту Моріца Кернера.

Згідно з відповіддю Єврокомісії, наведені суми охоплюють період від 2022 року до середини жовтня 2026 року.

За цей час ЄС та його держави-члени забезпечили мобілізацію €231,5 млрд на підтримку України. Водночас €232,05 млрд надійшло до Росії як оплата за імпорт енергоносіїв, зокрема природного газу.

Попри те, що закупівлі російського газу суттєво скоротилися з 2022 року, загальна сума енергетичних платежів Росії залишається співмірною з обсягами європейської підтримки України.

У Європарламенті розкритикували платежі Росії

Депутат Європарламенту від німецької Вільної демократичної партії Моріц Кернер назвав таке співвідношення фінансових потоків проявом непослідовності європейської політики.

За його словами, Європа фактично витрачає на російську енергетику стільки ж, скільки на підтримку України в протистоянні російській агресії.

Кернер наголосив, що продовження закупівель російських енергоносіїв забезпечує Москві фінансові надходження, попри зусилля ЄС із підтримки Києва.

Євродепутат закликав посилити фінансову допомогу Україні, щоб вона мала достатньо ресурсів для протидії російській агресії та звільнення окупованих територій.

Міністр фінансів США також розкритикував Європу

Міністр фінансів США Скотт Бессент також звинуватив європейські країни у фінансуванні російської військової машини через продовження закупівель нафти.

В ефірі Newsmax він заявив, що європейці передали Росії більше коштів, ніж Україні.

За словами Бессента, така енергетична політика суперечить заявленій меті європейських країн підтримувати Україну у війні проти Росії.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло про перевищення витрат ЄС на російські нафту й газ над обсягом допомоги Україні у 2024 році. Тоді, за даними дослідження, Євросоюз витратив на імпорт російського викопного палива на 39% більше, ніж виділив на підтримку України.