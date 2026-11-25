Рада Європейського Союзу 25 листопада ухвалила рішення посилити експортні обмеження щодо 15 російських організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ. Обмеження стосуються постачання товарів подвійного використання та передових технологій, які можуть застосовуватися у військовій сфері.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

До переліку внесли організації, які входять до російського військово-промислового комплексу, мають зв'язки з оборонним сектором і структурами безпеки РФ або іншим чином підтримують їхню діяльність.

Відтепер щодо цих організацій діятимуть суворіші правила експорту товарів і технологій подвійного використання, а також технологічної продукції, яка може сприяти розвитку військових можливостей Росії.

У Раді ЄС пояснили, що рішення спрямоване на подальше посилення тиску на Москву з метою припинення війни проти України та початку змістовних мирних переговорів.

Одну організацію виключили зі списку

Водночас Рада ЄС ухвалила рішення виключити одну організацію з переліку тих, на які поширюються посилені експортні обмеження.

За інформацією європейських посадовців, організація припинила діяльність, через яку раніше потрапила до списку, та надала переконливі гарантії, що не здійснюватиме торгівлю чутливими товарами з Росією.

У зв'язку із цим експортні обмеження, які діяли щодо неї, скасували.

Рада ЄС наголосила, що продовжить посилювати санкційний тиск на Росію через її агресію проти України.

Нагадаємо, 11 листопада посли країн Європейського Союзу попередньо погодили розширення санкцій проти Росії. Тоді повідомлялося, що обмеження охоплять російські банки, компанії, пов'язані з тіньовим флотом, а також осіб, причетних до кібератак і гібридних операцій.