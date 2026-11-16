ЄС запровадив санкції проти 113 осіб і компаній: у списку найбагатша жінка РФ та майже 50 банків

Рада Європейського Союзу 16 листопада розширила санкції проти Росії, додавши до списку 12 фізичних та 101 юридичну особу. Обмеження охопили майже 50 російських банків і фінансових установ, підприємства нафтового сектору, а також компанії та бізнесменів, пов'язаних із тіньовим флотом РФ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Нові санкції спрямовані на скорочення доходів Росії, які використовуються для фінансування війни проти України, а також на обмеження можливостей обходу вже запроваджених обмежень.

Хто потрапив під нові санкції

Значну частину списку становлять російські банки та фінансові установи. Посилення санкцій проти фінансового сектору має обмежити проведення операцій, пов'язаних із державними доходами РФ та фінансуванням війни.

Крім того, ЄС розширив обмеження проти російської електронної комерції. Під санкції ЄС також потрапила найбагатша жінка Росії Тетяна Кім — засновниця маркетплейсу Wildberries та керівниця об'єднаної компанії Wildberries & Russ. Її статки оцінюють приблизно у $8 млрд.

Крім того, до санкційного списку внесли російського інвестора Олександра Чачаву, пов'язаного з маркетплейсом Ozon.

Нові санкції також стосуються підприємств і бізнесменів нафтової та енергетичної галузей Росії. Зокрема, під обмеження потрапили компанії, які управляють нафтопереробними заводами та нафтовим терміналом у Санкт-Петербурзі, а також займаються розвідкою і видобутком енергоресурсів.

Окрему увагу ЄС приділив російському тіньовому флоту. До списку додали компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Сейшельських Островів та Оману, які купують нафту російського походження.

Санкції також поширили на бізнесменів, які володіють або управляють суднами, що перевозять російську нафту з порушенням обмежень ЄС та використовують ризиковані практики судноплавства.

Які обмеження передбачають санкції

Для всіх осіб і компаній, внесених до санкційного списку, передбачено заморожування активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено прямо чи опосередковано надавати їм кошти або інші економічні ресурси.

Крім того, фізичним особам, які потрапили під обмеження, заборонено в'їзд на територію Євросоюзу та транзит через країни-члени.

Відповідні правові акти вже опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Розширення санкцій має ускладнити доступ російських компаній до фінансових ресурсів, обмежити операції з експорту нафти та підвищити витрати на використання тіньового флоту.

Нагадаємо, 11 листопада посли країн Європейського Союзу попередньо погодили розширення санкцій проти Росії. Тоді повідомлялося, що обмеження охоплять російські банки, компанії, пов'язані з тіньовим флотом, а також осіб, причетних до кібератак і гібридних операцій. Остаточне рішення очікували 16 листопада.