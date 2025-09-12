Євроколією з Ужгорода вирушили до Європи перші поїзди: розклад руху (ФОТО)

12 вересня з Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня. Сьогодні 280 пасажирів першими протестують нове швидке та комфортне сполучення європейською колією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це початок регулярного сполучення, яке відкриває для українців нові можливості подорожей до європейських столиць.

"Цей запуск відкриває нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом. Українські міста отримують пряме залізничне сполучення з ЄС, а наша інфраструктура стає частиною спільного транспортного простору", - наголосив Кулеба.

Розклад руху поїздів:

№961/618

Ужгород (8:09) → Братислава (18:33),

Братислава (11:27) → Ужгород (22:35).

№146

Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Відень (17:20)

Відень (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35)

Крім того, з грудня 2025 року — коли оновиться графік руху, — пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами. Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.

Крім цього, з 12 вересня 2025 року курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1435 мм та напряму поєднає Берегове із Захонню — важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта.

Квитки на поїзди доступні у застосунку та на сайті "Укрзалізниці", а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Нагадаємо, 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути