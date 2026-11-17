Європейська комісія, яка виконує функції технологічного регулятора Європейського Союзу, висунула звинувачення китайському гіганту електронної комерції Temu через недостатні зусилля щодо припинення продажу нелегальних товарів на платформі. Такі дії суперечать європейським правилам регулювання онлайн-контенту та ставлять компанію під загрозу другого значного штрафу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За оцінкою Єврокомісії, вжиті маркетплейсом заходи протидії порушенням включають неефективний контроль перевірки відповідності товарів, слабку систему модерації контенту та недієву систему санкцій до продавців.

Речник Temu заявив, що компанія не погоджується з попередніми висновками регулятора, докладає значних зусиль для зниження ризиків появи забороненої продукції та надасть офіційну відповідь Єврокомісії. У компанії також висловили впевненість, що сторонам вдасться досягти мирного врегулювання, яке повністю зніме занепокоєння європейського органу.

Можливий розмір штрафу та попередні санкції

У Європейській комісії уточнили, що Temu, яка належить холдингу PDD Holdings, має право на захист і може подати свої заперечення на попередні висновки розслідування. Якщо порушення остаточно підтвердяться, регулятор ухвалить рішення про невідповідність вимогам, що передбачає штраф у розмірі до 6% від загального річного світового обороту компанії.

Таке стягнення може стати для майданчика вже другим після травневого штрафу на суму 200 мільйонів євро (220,12 мільйона доларів) у межах першої частини розслідування, відкритого два роки тому відповідно до Закону про цифрові послуги.

Якщо попередній штраф стосувався відсутності оцінки ризиків продажу нелегальних товарів, то нинішні претензії пов'язані з невжиттям належних заходів для безпосереднього блокування таких продажів.

Минулого місяця Єврокомісія схвалила план дій Temu щодо усунення порушення, яке призвело до травневого штрафу. Водночас із початку липня Temu, Shein та інші платформи електронної комерції також зіткнулися із запровадженням у ЄС збору в розмірі 3 євро на недорогі посилки вартістю менше ніж 150 євро, які раніше ввозилися на територію блоку без мита.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Temu загрожує новий штраф від ЄС через саботаж перевірки. Тоді Європейська комісія звинуватила власника онлайн-маркетплейсу китайську компанію PDD та її європейську дочірню структуру WhaleCo у перешкоджанні проведенню інспекції в ірландському офісі, за що платформі загрожує штраф у розмірі до 1% від її загального річного обороту.