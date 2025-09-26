Єврокомісія оцінила проєкти відбудови України: що профінансується через UIF

Чергове засідання з Технічної оцінки проєктів у рамках механізму Ukraine Investment Framework (UIF) відбулося за участі Європейської комісії, уряду україни та провідних фінансових інституцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Технічна оцінка є ключовим етапом у процесі розгляду заявок на фінансування через UIF. Вона передбачає детальний аналіз проєктів: від цілей і географії до вартості та етапів реалізації.

Мінрозвитку відповідає за пріоритетні напрямки відбудови: житло, транспорт та муніципальну інфраструктуру, з особливою увагою до підтримки прифронтових регіонів.

Серед проєктів, що пройшли оцінку:

Проєкт ЄІБ "Соціальне житло" (транш I): планується побудувати житло для 1500 сімей ВПО, а також створити інституційну та фінансову базу для забезпечення доступного житла. Проєкт передбачає тестування моделей муніципальної підтримки;

Проєкт ЄІБ "Відновлення водопостачання і водовідведення": модернізація водопостачання, очисних і насосних станцій, реконструкція каналізаційних мереж у постраждалих регіонах та місцях проживання ВПО;

Проєкт Світового банку RELINC (Відновлення логістичної інфраструктури та приєднання до мережі): відновлення важливих залізничних та автомобільних шляхів, модернізація пунктів пропуску на кордоні.

Проєкти, які успішно пройшли Технічну оцінку, очікують фінального затвердження. Після цього вони зможуть отримати фінансування через UIF і перейти безпосередньо до реалізації.

Також додамо, що в червні на засіданні керівної ради Ukraine Investment Framework у Брюсселі погодили запуск нових інвестиційних програм для відновлення інфраструктури України та підтримки малого і середнього бізнесу.