Єврокомісія хоче обкласти митами агропродукцію та добрива з РФ і Білорусі: що відомо

Європейська комісія запропонувала запровадити мита на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і азотних добрив з Росії та Білорусі, які раніше не підпадали під європейські санкції.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Тепер пропозицію Комісії належить розглянути Європейському парламенту та Раді, які ухвалюватимуть рішення шляхом голосування кваліфікованою більшістю, відповідно до правових засад Спільної торговельної політики, закріплених у статті 207 ДФЄС.

Метою цієї пропозиції є зменшення залежності ЄС від імпорту з Росії та Білорусі.

Зокрема, імпорт добрив з цих країн робить Європейський Союз вразливим до можливих примусових дій з боку Росії, що, в свою чергу, створює загрозу для продовольчої безпеки ЄС.

Що відомо про тарифи

Сільськогосподарська продукція, на яку поширюються нові мита, складає 15% від сільськогосподарського імпорту з Росії в 2023 році, що досі не підпадала під підвищені тарифи.

Після ухвалення рішення Радою, весь імпорт сільськогосподарської продукції з Росії буде об’єктом тарифів ЄС.

Зазначається, що введення тарифів сприятиме розвитку внутрішнього виробництва та добривної індустрії ЄС, яка зазнала труднощів під час енергетичної кризи.

Це дозволить диверсифікувати постачання з третіх країн, забезпечуючи стабільне постачання добрив і, що важливо, їх доступність для фермерів ЄС за розумною ціною.

Пропозиція передбачає також запровадження пом'якшувальних заходів у разі, якщо фермери ЄС зіткнуться зі значним підвищенням цін на добрива.

Очікується, що введення тарифів матиме негативний вплив на доходи від російського експорту, що, у свою чергу, зменшить здатність Росії фінансувати війну проти України.

Про експорт до третіх країн

Водночас експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив до третіх країн залишатиметься без змін.

Зазначається, що транзит усіх сільськогосподарських продуктів і добрив з Росії та Білорусі до третіх країн не підпадає під ці заходи, зважаючи на зобов’язання ЄС сприяти продовольчій безпеці у всьому світі, зокрема для країн, що розвиваються.

Це означає, що операції з купівлі-продажу російської сільськогосподарської продукції залишаються незмінними, як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на суднах ЄС, а також надання страхових і фінансових послуг.

Про санкції

Нагадаємо, Трамп також підкреслив, що тиск на Росію через нові санкції може стати необхідним кроком, якщо Кремль відмовиться від переговорів. Він наголосив, що лише через дипломатичні зусилля і безпосереднє залучення всіх сторін конфлікту можна досягти стабільного миру в Україні.

Водночас Трамп наказав своєму спеціальному посланнику Кіту Келлогу максимально прискорити процес урегулювання війни, визначивши чіткий термін у 100 днів для досягнення значних результатів. Це рішення було підкріплено заявами Келлога про готовність до інтенсивних переговорів і рішучих дій для припинення бойових дій.