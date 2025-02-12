Єврокомісія завершила формування Аудиторської ради для контролю коштів Ukraine Facility

Європейська Комісія 11 лютого офіційно оголосила про завершення формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Місія та склад Ради

Аудиторська рада була створена ЄС у червні 2024 року й діятиме до кінця червня 2028 року. Її завдання – забезпечити прозорість та ефективність використання 50 млрд євро, які в межах програми Ukraine Facility передбачено на підтримку українського бюджету в 2024-2027 роках.

До складу Ради увійшли:

Професор Марек Белька (голова) – колишній президент Національного банку Польщі, спеціаліст із макроекономіки та фінансового управління.

– колишній президент Національного банку Польщі, спеціаліст із макроекономіки та фінансового управління. Гейс де Вріс (заступник голови) – експерт з аудиту та фінансового контролю, який має багаторічний досвід роботи в європейських фінансових інституціях.

– експерт з аудиту та фінансового контролю, який має багаторічний досвід роботи в європейських фінансових інституціях. Гуннар Вельцгольц (член ради) – спеціаліст із фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.

Співпраця з Україною

Аудиторська рада працюватиме у тісній взаємодії з урядом України, регулярно здійснюючи візити та контролюючи виконання умов фінансової допомоги. Роботу Ради супроводжуватиме спеціальний Секретаріат у Києві, що складатиметься з фахівців у сфері управління, аудиту та контролю.

"Завершення формування Аудиторської ради є важливим кроком для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансової підтримки ЄС. (…). Спільно ми працюємо над виконанням наших зобов'язань, аби забезпечити вчасне фінансування програми Ukraine Facility і сприяти макроекономічній стабільності, відновленню та довгостроковому розвитку України", — відзначив Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Найближчим часом Аудиторська рада розпочне оцінку системи фінансового контролю, після чого Європейська Комісія публікуватиме висновки та рекомендації Ради щодо використання коштів. Це сприятиме посиленню довіри до програми Ukraine Facility та забезпеченню прозорості розподілу фінансової допомоги.

Додамо, у листопаді 2024 року Європейська комісія погодила другий запланований платіж для України на суму близько 4,1 млрд євро в межах ініціативи ЄС Ukraine Facility.