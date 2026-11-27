Європейська рада висунула колишнього голову Банку Іспанії Пабло Ернандеса де Коса на посаду президента Європейського центрального банку. Він має замінити Крістін Лагард, яка достроково залишає ЄЦБ 7 лютого 2027 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Євроради.

Термін повноважень голови Європейського центрального банку становить 8 років і не підлягає продовженню, нагадали у пресслужбі.

Спершу кандидата мають розглянути Європейський парламент і Керівна рада ЄЦБ. Остаточне рішення ухвалить Європейська рада, у якій засідають лідери країн — членів ЄС. Якщо де Коса затвердять, він стане першим іспанцем на чолі ЄЦБ.

Що відомо про майбутнього очільника ЄЦБ

Де Кос очолював Банк Іспанії у 2018–2024 роках і був тоді членом Керівної ради ЄЦБ. У 2019–2024 роках він керував Базельським комітетом з банківського нагляду. З липня 2025 року він генеральний директор Банку міжнародних розрахунків.

Reuters пише, що де Кос — професійний монетарний економіст, який пройшов іспанську банківську та світову фінансову кризи, пандемію COVID-19 та інфляційний стрибок 2022 року. За оцінкою агентства, його резюме таке солідне, що він «ніби створений для цієї посади».

Новий президент одразу матиме дві проблеми. Перша — інфляція: ставки підвищуватимуть, доки Керівна рада не переконається, що ціни повертаються до цільового рівня.

Друга пов'язана з Францією. На думку оглядачів Reuters, через політичну кризу й нестійкий бюджет країни зростає ризик потрясінь на фінансових ринках. ЄЦБ не зобов'язаний рятувати окрему країну єврозони. Однак якщо потрясіння переростуть у кризу й зачеплять інших членів валютного союзу, банку доведеться втрутитися на ринку.

Нагадаємо, президентка ЄЦБ Крістін Лагард оголосила, що залишить посаду 7 лютого 2027 року, хоча термін її повноважень мав закінчитися лише в жовтні наступного року.

Раніше ЗМІ писали, що Лагард може піти з посади до завершення свого восьмирічного терміну в жовтні 2027 року, щоб дати можливість французькому та німецькому керівництву обрати нового голову банку перед президентськими виборами у Франції у квітні наступного року.

Минулого року у ЗМІ з’являлася інформація, що Лагард обговорювала можливий достроковий вихід, щоб взяти участь у керівництві Всесвітнього економічного форуму. Проте офіційно вона не ухвалила рішення та залишається на посаді, наголошуючи на завершенні терміну повноважень у 2027 році.