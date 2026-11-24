Європейський Союз запровадив тимчасові обмеження на імпорт гібридних автомобілів із Китаю та інших держав на період, поки триває торговельне розслідування щодо багаторічних квот. Згідно з регламентом Єврокомісії, заходи діятимуть із 1 грудня до 18 червня та обмежують постачання китайських гібридних авто на цей час рівнем у 191 780 машин, тоді як ввезення понад установлені ліміти буде заборонене.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Рішення стало частиною жорсткішої торговельної політики Брюсселя, який прагне скоротити дефіцит у торгівлі з Китаєм, що торік сягнув 360 мільярдів євро (393 мільярди доларів), і захистити власну промисловість від різкого зростання імпорту.

Єврокомісія наразі проводить розслідування, за підсумками якого обмеження на гібридні авто можуть закріпити на чотири роки зі щорічним збільшенням квоти на 6%.

Ліміти для інших країн та нові торговельні інструменти ЄС

Запроваджені захисні заходи поширюються також на інших великих торговельних партнерів Євросоюзу, але не зачіпають держави Європейської економічної зони, Україну та низку країн, що розвиваються.

Квоти для основних експортерів на період до 18 червня. Для Японії ліміт встановлено на рівні 170 889 автомобілів, для Туреччини — 126 320, для Великої Британії — 105 402, для Південної Кореї — 67 924, а для США — 18 482 машини.

Подальший захист ринку ЄС. Брюссель вивчає аналогічні обмеження для хімічної галузі та машинобудування, а також готує до грудневого саміту лідерів ЄС новий інструмент швидкого реагування під попередньою назвою ReadyEU, який дозволить блокувати доступ окремих товарів і послуг на європейський ринок на 450 мільйонів споживачів у відповідь на торговельний тиск, попри застереження Пекіна про можливі кроки у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС обмежить імпорт китайських гібридних автомобілів до 350 тисяч на рік. Цей захисний захід, погоджений із Пекіном для стримування напливу китайського автопрому, набуває чинності з 1 грудня.