Європейський Союз погодився відкласти щонайменше на два роки запровадження жорсткіших правил моніторингу та звітності щодо витоків і спалювання метану під час імпорту викопного палива. Рішення ухвалили у четвер, 19 листопада, після тривалого лобіювання з боку США, Катару та нафтогазового сектору, а також на тлі зростання вартості імпорту енергоносіїв через війну в Ірані.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Компроміс між Європарламентом і країнами ЄС

Переговірники від держав-членів Євросоюзу та Європейського парламенту домовилися розширити запропоновану Єврокомісією у жовтні однорічну відстрочку до щонайменше двох років із можливістю подальшого перенесення, якщо не будуть виконані умови щодо відповідності вимогам.

Раніше Європарламент наполягав на трирічному відтермінуванні, тоді як Вашингтон застерігав про загрозу безпеці постачання нафти й газу до Європи в разі набуття правилами чинності вже у січні, а президент Франції Еммануель Макрон разом з іншими лідерами ЄС вказував на складність реалізації регламенту.

Позиція посадовців ЄС. Міністр енергетики та клімату Ірландії, яка головує в Раді ЄС, Дарраг О'Браєн назвав угоду прагматичним балансом між тиском на енергоринку та збереженням лідерства блоку у скороченні викидів, єврокомісар із питань клімату Вопке Хукстра на кліматичній конференції COP31 у турецькій Анталії пояснив паузу потребою виграти час для впровадження, а єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен відкинув припущення про тиск адміністрації США.

Механізм перевірки та штрафи. Перед запуском правил Єврокомісія має оцінити наявність надійної системи верифікації для виробників і надалі звітуватиме про виконання регламенту кожні п'ять років, а після набуття нормами чинності імпортери нафти й газу будуть зобов'язані контролювати викиди метану під загрозою штрафів до 20% річного обороту.

Критика з боку екологів

Метан є потужним парниковим газом, на який припадає близько 30% глобального потепління, тому екологічні організації розкритикували рішення Брюсселя як черговий відступ від кліматичної політики на тлі закликів лідерів ЄС до глобальних дій на конференції COP31.

Директорка з енергетичної політики Фонду захисту довкілля (Environmental Defense Fund) у Брюсселі Леа Пільснер наголосила, що європейські уряди виграли собі два роки, яких регламент насправді не потребував, оскільки на ринку достатньо постачальників, що вже відповідають екологічним критеріям, тож цей час мають використати для впровадження правил, а не для пошуку чергової відстрочки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські компанії зможуть заробляти на скороченні викидів за програмою від ООН. Український бізнес отримав можливість залучити приватні інвестиції через новий механізм торгівлі квотами на викиди парникових газів.